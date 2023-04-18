ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОЙ ПОРУБКИ ДЕРЕВА НА ЛЫХНАШТА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. 5 апреля 2023 года, в период времени с 19:00 по 21:00, в селе Лыхны, Гудаутского района на территории комплекса «Лыхнашта», в нарушение природоохранного законодательства Республики Абхазия, без соответствующего разрешения в виде заключения государственной экологической экспертизы, неустановленное следствием лицо, используя бензопилу, совершило незаконную порубку ствола дерева породы «кавказская липа» по периметру до степени прекращения роста, причинив тем самым ущерб окружающей природной среде.