ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОЙ ПОРУБКИ ДЕРЕВА НА ЛЫХНАШТА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. 5 апреля 2023 года, в период времени с 19:00 по 21:00, в селе Лыхны, Гудаутского района на территории комплекса «Лыхнашта», в нарушение природоохранного законодательства Республики Абхазия, без соответствующего разрешения в виде заключения государственной экологической экспертизы, неустановленное следствием лицо, используя бензопилу, совершило незаконную порубку ствола дерева породы «кавказская липа» по периметру до степени прекращения роста, причинив тем самым ущерб окружающей природной среде.
По данному факту прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 257 Уголовного кодекса Республики Абхазия.
11 апреля 2023 года по подозрению в совершении вышеуказанного преступления, были задержаны граждане Республики Абхазия Багателия Ираклий Нугзарович и Багателия Даур Нугзарович.
14 апреля 2023 года Гудаутским районным судом в отношении подозреваемого Багателия И.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении Багателия Д.Н. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.