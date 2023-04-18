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Абхазия Информ

ЗА НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 156 ВОДИТЕЛЕЙ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ

Новости Вторник, 18 апреля 2023 20:38
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ЗА НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 156 ВОДИТЕЛЕЙ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 2202 нарушения правил дорожного движения, из которых 119 за нарушение норм тонирования автостекол – автомобили растонированы на месте. 156 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.

Личный состав министерства внутренних дел нацелен на профилактику ДТП, снижение тяжести их последствий и активное участие в различных проводимых оперативно-профилактических мероприятиях.

Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 18 апреля 2023 20:40

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