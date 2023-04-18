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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ НИКИТОЙ СИМОНЯНОМ

Новости Вторник, 18 апреля 2023 20:35
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ВСТРЕЧА С ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ НИКИТОЙ СИМОНЯНОМ

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. Председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа и его советник Дмитрий Кортава встретились с воспитанником абхазского футбола, легендарным спортсменом и выдающимся тренером, лучшим бомбардиром в истории клуба «Спартак», олимпийским чемпионом, чемпионом СССР, вице-президентом Российского футбольного союза Никитой Симоняном. Встреча прошла в Москве. 

Таращ Хагба представил легендарному спортсмену главу Федерации футбола Абхазии Шабата Логуа, который был избран президентом в феврале 2023 года. Симонян пожелал новому руководителю Федерации удачи в работе.

В ходе встречи стороны поговорили о достижениях абхазских спортсменов, проблемах и перспективах развития спорта, а в частности футбола.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 18 апреля 2023 20:38

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