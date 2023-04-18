ВСТРЕЧА С ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ НИКИТОЙ СИМОНЯНОМ

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. Председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа и его советник Дмитрий Кортава встретились с воспитанником абхазского футбола, легендарным спортсменом и выдающимся тренером, лучшим бомбардиром в истории клуба «Спартак», олимпийским чемпионом, чемпионом СССР, вице-президентом Российского футбольного союза Никитой Симоняном. Встреча прошла в Москве.