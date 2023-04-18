СУХУМ ВОШЕЛ В ТОП-10 ГОРОДОВ С САМЫМ ВКУСНЫМ КОФЕ
Новости Вторник, 18 апреля 2023 20:30
Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. 17 апреля отмечался международный день кофе. Пресс-служба российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опубликовала результаты опроса, посвященному дню кофе.
В соцсетях был проведен опрос: в каком городе подписчики пили самый вкусный кофе. На первом месте оказался Санкт-Петербург. За этот города проголосовали 37% всех любителей кофе. Согласно социологическому опросу, проведенному в 2019 году Zoom Market, здесь проживают больше всего любителей кофе. И это неудивительно – ведь и кофе в Россию привез основатель Санкт-Петербурга, император Петр Великий.
На втором месте – Сочи, летняя столица России, которую выбрали 25% кофеманов.
На третьем месте Краснодар – 19% голосовавших.
За Сухум высказались 13% подписчиков.
«Кофе здесь пьют черный, крепкий, в маленькой чашке почти нет сахара. Самая известная кофейня – «Брехаловка» на сухумской набережной. Здесь говорят: «Не пил кофе в «Брехаловке» – не был в Абхазии», – отмечается в сообщении Tvil.ru.
В ТОП-10 городов с вкусным кофе также вошли: Владивосток – 8%, Новосибирск – 7% , Нижний Новгород – 6% голосов, Казань – 5%, Калининград – 4% голосов, Екатеринбург – 2%.
Об этом сообщает сайт столицы.