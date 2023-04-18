СУХУМ ВОШЕЛ В ТОП-10 ГОРОДОВ С САМЫМ ВКУСНЫМ КОФЕ

В соцсетях был проведен опрос: в каком городе подписчики пили самый вкусный кофе. На первом месте оказался Санкт-Петербург. За этот города проголосовали 37% всех любителей кофе. Согласно социологическому опросу, проведенному в 2019 году Zoom Market, здесь проживают больше всего любителей кофе. И это неудивительно – ведь и кофе в Россию привез основатель Санкт-Петербурга, император Петр Великий.