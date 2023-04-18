КАСТИНГ ВТОРОГО СЕЗОНА «APSNY-STAR» ПРОЙДЕТ В ГОСФИЛАРМОНИИ 30 АПРЕЛЯ

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. Кастинг второго сезона музыкального проекта «Apsny-Star» пройдет в филармонии 30 апреля в 11:00. Об этом в интервью Sputnik рассказал продюсер проекта Анри Гумба. «Условия все те же. При себе на флешке нужно иметь подготовленную для песни «минусовку». Регистрация будет проходить по факту, никуда звонить и регистрироваться не нужно», – добавил он.