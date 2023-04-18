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Абхазия Информ

КАСТИНГ ВТОРОГО СЕЗОНА «APSNY-STAR» ПРОЙДЕТ В ГОСФИЛАРМОНИИ 30 АПРЕЛЯ

Новости Вторник, 18 апреля 2023 20:45
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КАСТИНГ ВТОРОГО СЕЗОНА «APSNY-STAR» ПРОЙДЕТ В ГОСФИЛАРМОНИИ 30 АПРЕЛЯ

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. Кастинг второго сезона музыкального проекта «Apsny-Star» пройдет в филармонии 30 апреля в 11:00. Об этом в интервью Sputnik рассказал продюсер проекта Анри Гумба.

«Условия все те же. При себе на флешке нужно иметь подготовленную для песни «минусовку». Регистрация будет проходить по факту, никуда звонить и регистрироваться не нужно», – добавил он.

Гумба сообщил, что для участия в кастинге второго сезона уже отобрано шесть человек, которых выбрали во время первых прослушиваний. Ими стали Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго.

«Возможно, что мы еще доберем участников до девяти человек», – добавил продюсер проекта.

Согласно правилам, в первых двух сезонах должны принять участие по 15 исполнителей, которые будут отобраны в команды троих наставников. По двое участников от каждого наставника будут бороться за победу в третьем суперсезоне.

Проект «Аpsny-Star» организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор «Аквафон».

Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 18 апреля 2023 20:48

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