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Абхазия Информ

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ КБФ «АШАНА»

Новости Вторник, 18 апреля 2023 20:48
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ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ КБФ «АШАНА»

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. 20 апреля, в 16:00, в конференц-зале отеля «Дом Москвы» состоится XI отчетное собрание КБФ «Ашана» по итогам работы за 2022 год.

Культурно-благотворительный фонд «Ашана»в – некоммерческая благотворительная организация, созданная бизнесменом Бесланом Шакая в 2008 году с целью оказания помощи нуждающимся категориям населения, а так же для реализации социальных программ, направленных на оздоровление нации, духовное и нравственное развитие молодого поколения, сохранение абхазской культуры.

Основное направление деятельности благотворительного фонда сегодня – организация лечения тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии, в лучших клиниках России и мира.

За 11 лет Фондом было собрано – 91 млн 764 тыс. 910 руб., оплачен 573 курс лечения 385 детям, проведено более 250 благотворительных акций.

За 2022 год было оплачено 72 курса лечения 62 подопечным фонда.

В ходе акции «Спасем жизнь вместе», на лечение тяжелобольных детей за прошлый год было собрано 16 119 301 руб.

Из них:

От юридических лиц – 1 930 499 руб.

От физических лиц – 12 742 037 руб.

От Ящиков для сбора пожертвований «Копилки Добра» – 938 787 руб.

Кошелек «А-мобаил» – 105 891 руб.

Поступления от СМС сообщений «Аквафон» – 342 256 руб.

Поступления от СМС сообщений «А-мобаил» – 59 831 руб.

На ведение административно-хозяйственной деятельности – 3 419 708 руб.

В мобильном приложении Tooba было собрано 775 861 руб. на 8 проектов Фонда.

Это стало возможным отчасти благодаря размещению информации о больных детях на площадках информационных партнёров Фонда.

Главными информационными партнёрами Фонда на протяжении многих лет остаются: Абхазское государственное телевидение, Мультимедийный информационный хаб «Sputnik-Абхазия», «АБАЗА-ТВ» и сотовые компании Абхазии – «Аквафон» и «А-Мобаил».

Сбор средств происходил также на площадках и других информационных партнёров Фонда: «Гудаута-ТВ», «Гагра-ТВ», государственная газета «Республика Абхазия», газета «Акуа-Сухум», газета «Эхо Абхазии», газета «Чегемская правда», газета «Гал», ГИА «Апсныпресс», «AБХАЗ АВТО», рекламно-информационное бюро «Звуковая реклама на рынке» и т.д.

Абонентами сотовых операторов Абхазии: СП ООО «А-Мобаил» и ЗАО «Аквафон- GSM» за 2022 г. было отправлено 20 103 СМС со словом «Добро».

Общая сумма, вырученная с отправленных СМС сообщений и услуги «Перенос баланса» составила – 402 060 руб.

Административно – хозяйственную деятельность фонд осуществлял за счет средств учредителя Беслана Шакая, главного партнера фонда – компании ООО «Премиум», фициального партнёра – магазина «KHARZAMAN», партнёров Пивоваренный завод «Сухумский», КБ «Гарант-Банк», КБ «Сухум-банк», ООО «Система», магазин канцелярий «Школьный двор», РПК «Авантаж» и благотворителей фонда: ООО «Лидер», ООО «Амцабз», ООО «Апсны-Мед», ООО «Саламандра», ООО «Абхаз-Мед», магазин «Чайка», ИП Таркил, ООО «Триада», ИП Арлан Какубава, ИП Аристава Руслан («Дольче-Вита») и др., которые согласно Договору о партнёрстве, осуществляют денежные перечисления на отдельный административно-хозяйственный счет фонда, либо предоставляют услуги Фонду безвозмездно.

Более подробная информация о поступлениях денежных средств на расчётные счета фонда, вы сможете найти на сайте фонда www.ashanakbf.com, в разделе «Годовые отчеты».

Программа XI открытого отчётного собрания:

Выступления директора Фонда Мактины Джинджолия и учредителя Фонда Беслана Шакая;

Презентация фильма о партнерах Фонда;

Церемония награждения Милосердных абонентов за 2022 год представителями сотовых компаний Абхазии;

Церемония награждения партнёров и благотворителей фонда.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 18 апреля 2023 21:11

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