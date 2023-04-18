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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ВМЕСТО ТУРЦИИ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ИСПОРТИТЬ СВОЙ ОТПУСК

Новости Вторник, 18 апреля 2023 21:11
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АБХАЗИЯ ВМЕСТО ТУРЦИИ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ИСПОРТИТЬ СВОЙ ОТПУСК

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. Популярность отдыха в Абхазии растет с каждым годом. Россиян привлекают низкие цены, чистое море, вкуснейшие местные блюда, красивейшая природа и интереснейшие экскурсии. Однако вездесущие мошенники способны испортить впечатление от отдыха даже на лучших курортах республики.

Представители туротрасли Абхазии готовятся к небывалому наплыву туристов. По данным издания «Турпром», россияне забронировали порядка 90% номеров в отелях одной только Гагры.

Взрывной рост спроса на летний отдых в Абхазии не остался без внимания мошенников. Аферисты активно предлагают россиянам фейковые номера в отелях, несуществующие квартиры и дома для аренды.

В беседе с радио Sputnik руководитель отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Минтуризма Оксана Табагуа призвала россиян быть внимательными. А при необходимости консультироваться с операторами на горячей линии, специально открытой в республике к этому курортному сезону.

Повод для настороженности

Если туристы самостоятельно организовывают поездку, а не отправляются на отдых по путевке, нелишним будет внимательно изучить сайты понравившихся мест для возможного проживания. А также стоит позвонить по указанным там телефонам с разных номеров.

«Если вы самостоятельно пытаетесь организовать поездку, то [необходимо] общаться с теми, кто уже побывал в этом отеле, не игнорируйте сарафанное радио», – сообщил телеканалу «360» глава Союза туристических агентств Сергей Голов.

По опыту Голова, чаще всего жертвами мошенников становятся туристы, стремящиеся максимально сэкономить на отдыхе. К предложению, выбивающемуся из общей массы своей дешевизной, стоит отнестись настороженно, добавил эксперт.

Тем не менее с каждым годом все меньшее количество россиян попадают в криминальные происшествия в Абхазии. А вот несчастные случаи в республике не такая уж редкость. Чаще всего неприятности происходят из-за беспечности россиян, выходящих на сложнейшие горные маршруты без оповещения республиканского МЧС и опытных проводников.

Замена Турции

По стоимости, транспортной доступности и безопасности проживания Абхазия вплотную приблизилась к вариантам бюджетного отдыха в Турции, считает руководитель проекта «Экспедиция Че» Ксения Чеснокова.

«Но она интереснее, если говорить о настоящем туризме, а не о лежании на пляже, где тебя кормят много раз в день. Прежде всего, в Абхазии ты можешь каждый день выезжать в очень красивые места», – отметила Чеснокова.

Да и кавказское гостеприимство в Абхазии ни в чем не уступает восточному гостеприимству Турции, убеждена эксперт. Это направление отдыха будет интересно разным категориям туристов: и тем, кто отправляется в отпуск, чтобы провести время на пляже с детьми, и тем, кто любит активный отдых с экскурсиями, поездками в горы, к озерам и водопадам.

«Абхазия сейчас очень доступная получается. Авиабилеты дорожают, а сюда можно по-прежнему достаточно бюджетно добраться. В плане красоты республика не проигрывает самым крутым местам мира», – подчеркнула тревел-блогер.

С каждым годом туристическая инфраструктура Абхазии совершенствуется и модернизируется. Толчок к развитию дала, как ни странно, пандемия коронавируса. Если несколько лет назад отдыхающим предлагали арендовать «сараи», то в 2022 году стали появляться варианты для весьма комфортного проживания.

«А сейчас я уже нашла очень интересные домики, квартирки. После пандемии коронавируса местные предприниматели быстро сообразили, что поток туристов будет увеличиваться, и начали приспосабливаться под современного отдыхающего, привыкшего к комфорту», – уточнила Чеснокова.

Правила безопасности

Как и на любом другом курорте в Абхазии нужно проявлять разумную осторожность. Не нужно отправляться на отдых на баснословно дорогом автомобиле, бродить в безлюдных местах ночью, «размахивать пачками денег» в общественных местах, оставлять смартфоны и фототехнику на столиках в ресторанах и так далее.

А чтобы не отдать свои деньги мошенникам и не остаться в итоге без крова над головой, не стоит приобретать подозрительно дешевые путевки. Особенно если вариант предлагает не крупный и надежный туроператор.

«Перечислять предоплату за экскурсии не советую, все может на месте измениться. Конечно, бронируя отдых через крупные, известные компании, не получится сильно сэкономить, зато так спокойнее», – рекомендовала Чеснокова.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 18 апреля 2023 21:24

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