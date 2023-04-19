В АБХАЗИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ МАРОК, ПРОИЗВОДЯЩИХ ТАБАЧНУЮ И НИКОТИНОСОДЕРЖАЩУЮ ПРОДУКЦИЮ
Новости Среда, 19 апреля 2023 19:34
Сухум. 19 апреля 2023. Абхазия-Информ. Парламент внес изменения в закон «О рекламе». Устанавливаются дополнительные требования к размещению наружной рекламы, установке и эксплуатации рекламных конструкций. Запрещается установка рекламных конструкций в местах, где это может повлечь нарушения общественной безопасности, либо вызвать неудобства для граждан. «Одним из важных пунктов представленного проекта является положение об особенностях рекламы отдельных видов товаров, а именно о рекламе табачной и никотиносодержащей продукции», – сказал представлявший законопроект депутат Дмитрий Маршания.
В соответствии с изменениями, внесенными в закон, запрещается реклама торговых марок, производящих табачную и никотиносодержащую продукцию, а также торговых марок, одним из видов деятельности которых является производство табачной и никотиносодержащей продукции.
«В действующем законодательстве отсутствуют нормы, запрещающие рекламу торговых марок и брендов, производящих табачную продукцию, а также торговых марок, одним из видов деятельности которых является производство табачной и никотиносодержащей продукции, что является лазейкой для предпринимателей, позволяющей им рекламировать наименование бренда, но фактически оказывать неосознаваемое воздействие на сознание граждан, поскольку сам бренд ассоциируется у граждан с табачной продукцией, и тем самым стимулировать продажу своей продукции», – отметил Маршания.
Также запрещается реклама курительных принадлежностей, в том числе трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, устройств для потребления никотиносодержащей продукции, кальянов.
Вносимые изменения, по мнению депутатов, станут одним из инструментов в борьбе с пропагандой курения.
Об этом сообщает Апсныпресс.