В АБХАЗИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ МАРОК, ПРОИЗВОДЯЩИХ ТАБАЧНУЮ И НИКОТИНОСОДЕРЖАЩУЮ ПРОДУКЦИЮ

Сухум. 19 апреля 2023. Абхазия-Информ. Парламент внес изменения в закон «О рекламе». Устанавливаются дополнительные требования к размещению наружной рекламы, установке и эксплуатации рекламных конструкций. Запрещается установка рекламных конструкций в местах, где это может повлечь нарушения общественной безопасности, либо вызвать неудобства для граждан. «Одним из важных пунктов представленного проекта является положение об особенностях рекламы отдельных видов товаров, а именно о рекламе табачной и никотиносодержащей продукции», – сказал представлявший законопроект депутат Дмитрий Маршания.