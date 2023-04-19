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Абхазия Информ

АНАС КИШМАРИЯ ИЗБРАНА УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Новости Среда, 19 апреля 2023 19:41
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АНАС КИШМАРИЯ ИЗБРАНА УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 19 апреля 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента проголосовали за избрание Анас Кишмария на должность Уполномоченного по правам человека. Первоначально на эту должность было представлено три кандидатуры – Гунды Джения, Дианы Керселян и Анас Кишмария. Гунда Джения сняла свою кандидатуру еще до заседания сессии Парламента.

За кандидатуру Кишмария проголосовали 32 депутата, против – двое.

В ходе сессии Анас Кишмария принесла клятву уполномоченного по правам человека в Абхазии.

«Должность омбудсмена одна из важных в нашей стране. Мне хотелось бы вас заверить, что знаний и квалификации мне хватит для того, чтобы не словами, а делом доказать свою компетентность», – сказала Кишмария.

***

Кишмария Анас Руслановна родилась 19 сентября 1987 г. в поселке Бзыбь Гагрского района Абхазской АССР.

В 1993 году начала обучение в Гагрской средней школе №4.

В 2003 году окончила Сухумскую среднюю школу №2.

В 2003 году поступила в Санкт-Петербургский Государственный университет (СПбГУ) в городе Санкт-Петербург РФ на факультет психологии.

2006 г. – прошла специальные курсы по программе «Технологии работы с людьми пережившими стрессовые ситуации», г. Санкт-Петербург.

В 2008 году окончила обучение в СПбГУ на факультете психологии, кафедра политической психологии.

С 2008 года по настоящее время является преподавателем кафедры педагогики и психологии педагогического факультета Абхазского Государственного Университета.

2013-2014 гг. – воспитатель ГБДОУ No10 Кировского района Санкт-Петербурга.

С 2016 г. по настоящее время – психолог ДОУ «Алашара», г. Сухум.

2017-2019 гг. – специалист Центра стратегических исследований при президенте РА, г. Сухум.

2018 г. – повышение квалификации в РЦПК при Абхазском госуниверситете.

2020-2022 г. – консультант по защите прав человека общественной приемной депутата 6-го созыва Народного собрания – Парламента РА по №35 Галскому округу К. 3. Пертая, г. Гал.

Замужем, воспитывает двоих детей.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 19 апреля 2023 19:56

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