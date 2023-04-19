АНАС КИШМАРИЯ ИЗБРАНА УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 19 апреля 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента проголосовали за избрание Анас Кишмария на должность Уполномоченного по правам человека. Первоначально на эту должность было представлено три кандидатуры – Гунды Джения, Дианы Керселян и Анас Кишмария.

Гунда Джения сняла свою кандидатуру еще до заседания сессии Парламента.