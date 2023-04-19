АНАС КИШМАРИЯ ИЗБРАНА УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Новости Среда, 19 апреля 2023 19:41
Сухум. 19 апреля 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента проголосовали за избрание Анас Кишмария на должность Уполномоченного по правам человека. Первоначально на эту должность было представлено три кандидатуры – Гунды Джения, Дианы Керселян и Анас Кишмария. Гунда Джения сняла свою кандидатуру еще до заседания сессии Парламента.
За кандидатуру Кишмария проголосовали 32 депутата, против – двое.
В ходе сессии Анас Кишмария принесла клятву уполномоченного по правам человека в Абхазии.
«Должность омбудсмена одна из важных в нашей стране. Мне хотелось бы вас заверить, что знаний и квалификации мне хватит для того, чтобы не словами, а делом доказать свою компетентность», – сказала Кишмария.
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Кишмария Анас Руслановна родилась 19 сентября 1987 г. в поселке Бзыбь Гагрского района Абхазской АССР.
В 1993 году начала обучение в Гагрской средней школе №4.
В 2003 году окончила Сухумскую среднюю школу №2.
В 2003 году поступила в Санкт-Петербургский Государственный университет (СПбГУ) в городе Санкт-Петербург РФ на факультет психологии.
2006 г. – прошла специальные курсы по программе «Технологии работы с людьми пережившими стрессовые ситуации», г. Санкт-Петербург.
В 2008 году окончила обучение в СПбГУ на факультете психологии, кафедра политической психологии.
С 2008 года по настоящее время является преподавателем кафедры педагогики и психологии педагогического факультета Абхазского Государственного Университета.
2013-2014 гг. – воспитатель ГБДОУ No10 Кировского района Санкт-Петербурга.
С 2016 г. по настоящее время – психолог ДОУ «Алашара», г. Сухум.
2017-2019 гг. – специалист Центра стратегических исследований при президенте РА, г. Сухум.
2018 г. – повышение квалификации в РЦПК при Абхазском госуниверситете.
2020-2022 г. – консультант по защите прав человека общественной приемной депутата 6-го созыва Народного собрания – Парламента РА по №35 Галскому округу К. 3. Пертая, г. Гал.
Замужем, воспитывает двоих детей.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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