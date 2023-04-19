КАХА ПЕРТАЯ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
Новости Среда, 19 апреля 2023 19:57
Сухум. 19 апреля 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента проголосовали за избрание Кахи Пертая председателем Контрольной палаты. В Парламент были представлены две кандидатуры на должность председателя Контрольной палаты – Камы Гогия и Кахи Пертая. За Каму Гогия проголосовало 16 депутатов, против – 18, за Каху Пертая проголосовали 18 депутатов, против – 16.
Пертая Каха Зауриевич родился 20 мая 1981 г. в с. Первая Бедия Очамчирского района Абхазской АССР.
В 1999 г. окончил Очамчырскую среднюю школу №2.
В 2001 г. с отличием окончил Сухумскую специальную среднюю школу милиции.
B 2001 г. назначен на должность оперуполномоченного ОУР Очамчырского РОВД.
В 2004 г. окончил Академию права и управления МВД России в Республике Удмуртия по направлению «Юриспруденция».
В 2004 г. назначен на должность старшего следователя Следственного отдела Очамчырского РОВД.
В 2005 г. назначен на должность следователя прокуратуры Очамчырского района. В 2007 г. назначен на должность помощника прокурора Очамырского района.
B 2008 г. назначен на должность заместителя прокурора Ткуарчалского района.
B 2009 г. назначен на должность заместителя прокурора Очамырского района.
В 2013 г. прошел курсы повышения квалификации по программе «Надзор за производством дознания и предварительным следствием» в Санкт-Петербургском юридическом институте филиале Академии Генеральной прокуратуры РФ.
В 2014 г. назначен на должность прокурора Галского района. В 2015 г. присвоен классный чин старший советник юстиции.
В 2017 г. избран депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
В 2020 г. с отличием окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление».
В 2022 г. награжден Почетной грамотой Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия за вклад в развитие законодательства Республики Абхазия. В апреле 2022 г. назначен на должность исполняющего обязанности начальника Управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.
В 2022 г. награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Абхазия» за продолжительную, безупречную службу в органах прокуратуры Республики Абхазия.
В мае 2022 г. ушел в отставку по собственному желанию в связи с выслугой 20 календарных лет и более.
Женат, отец двоих детей.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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