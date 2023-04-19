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Абхазия Информ

ЗАКОНОПРОЕКТ «ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ» ЗАПРЕЩАЕТ ОТСТРЕЛ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ

Новости Среда, 19 апреля 2023 20:04
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ЗАКОНОПРОЕКТ «ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ» ЗАПРЕЩАЕТ ОТСТРЕЛ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ

Сухум. 19 апреля 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении законопроект «Об ответственном обращении с животными». Законопроект предусматривает:

установление общих требований при обращении с животными;

государственное регулирование и общественный контроль в данной области; требования к содержанию животных в домашних условиях;

обязанности владельцев животных;

животных от жестокого обращения;

обращение с безнадзорными, бродячими животными;

запрет на организацию и проведение фотосессий с дикими и экзотическими животными;

требования при обращении с животными, используемыми в культурных, развлекательных, демонстрационных и служебных целях;

требования при подготовке животных для использования в служебных целях и использовании служебных животных;

требования при обращении с лабораторными животными;

запрет на отстрел бродячих животных;

ограничение и прекращение права собственности на животных;

деятельность приютов для животных;

наличие допустимых условий при умерщвлении животных.

Ответственность за жестокое обращение с животными и другие правонарушения и преступления в сфере обращения с животными установлена Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным Кодексом Республики Абхазия. Одновременно с представленным законопроектом выносится проект закона, предусматривающий внесение изменений в КоАП и УК РА.

Речь идет об увеличении размера штрафных санкций за совершение правонарушений в области обращения с животными. Одним из важнейших положений настоящего законопроекта является требование к органам государственной власти и управления по регулированию численности бродячих животных для уменьшения количества бродячих собак и кошек путем биостерилизации.

Стоимость биостерилизации в среднем составляет 3000 рублей.

Вакцинация (комплекс) – 2800 рублей, ставится дважды.

Вакцины против чумы и энтерита – 1300 рублей, ставится дважды.

На сегодняшний день в Сухуме не менее 500 бродячих собак, в поселке Агудзера – около 130, в г. Очамчыра – около 200, в Гудауте – не менее 500, в Гагре – не менее 500.

Данные о стерилизованных бездомных собаках выглядят следующим образом: Сухум – более 200, Агудзера – 150, Очамчыра – 178, Гудаута – свыше 400, Гагра – более 400.

Количество вакцинированных бездомных собак: Сухум – около 200, Агудзера – около 30, Очамчыра – около 20, Гудаута – не менее 200, Гагра – более 400.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 19 апреля 2023 20:19

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