МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ПРОВОДИТ КОМАНДНО-ШТАБНОЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЕ УЧЕНИЕ С РЕЗЕРВНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Сухум. 19 апреля 2023. Абхазия-Информ. Командно-штабные мобилизационные учения на территории республики стали очередным этапом широкомасштабных учений, которые охватывают органы военного управления Вооруженных Сил, соединения и части резерва, формирования территориальной обороны, комплектующие военные комиссариаты.
В ходе учений офицеры, с учетом передового опыта, получат практику в действиях по приему и распределению военнообязанных запаса, уточнению на местности решения командиров резервных формирований и подразделений на оборону.
Как сообщил руководитель учений, – «Задачи учений выполняются в ходе совместных слаженных действий между органами военного управления и органами исполнительной власти. На данном этапе достигнуто полное взаимопонимание в решении мобилизационных вопросов с главами городов и районов. Отмечается высокий уровень готовности комплектующих военных комиссариатов к проведению мобилизационных мероприятий».
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