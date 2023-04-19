ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ В АБХАЗИЮ РЕПАТРИИРОВАЛОСЬ ОКОЛО 4,5 ТЫСЯЧ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Сухум. 19 апреля 2023. Абхазия-Информ. Заместитель председателя Государственного комитета по репатриации Астамур Багателия рассказал в интервью Апсны-Иахьа о количестве репатриантов, приехавших в Абхазию за последние 20 лет, проблемах с которыми сталкивается комитет и условиях, в которых проживают репатрианты в Абхазии.

«По официальным данным Госкомитета по репатриации, в Абхазию на постоянное место жительства репатриировалось около 4-4,5 тыс. наших соотечественников. Хотелось бы отметить, что наиболее многочисленное возвращение соотечественников на историческую Родину было в 2013 из Сирии. В целом, в период с 2013 по 2018 год из Сирии в Абхазию репатриировалось около 700 человек – этому способствовали в каком-то смысле события на Ближнем Востоке, так называемая «арабская весна» и гражданская война. Государством тогда была проделана большая и кропотливая работа по организации акции по переселению соотечественников», – сказал Багателия.

По его словам, самый успешный год по репатриации был 2018.

«В основном, наши сограждане проживают в Турции, Сирии, Иордании, а также в России. За последний период, наверное, самый успешный год в плане репатриации был 2018 – по официальной информации на историческую Родину вернулось около 540 человек. Далее, в 2019 году – 270 человек, в 2020 году – 230 человек», – проинформировал Багателия.

На вопрос, какую поддержку оказывает государство репатриантам, Багателия ответил: «Мы оказываем разностороннюю поддержку как в вопросах размещения и социальной поддержки, так и в вопросах адаптации. В частности, ходатайствуем в дошкольные и школьные учреждения, в университет, в колледжи, оплачиваем 50% стоимости обучения в университете. Социально уязвимым семьям оказываем материальную помощь, поощрения – за бракосочетание (50 тыс. руб.), за рождение первого ребёнка – 30 тыс. руб, и, соответственно, за второго – 40 тыс. руб., третьего – 50 тыс. рублей».

Багателия также отметил, что после того, как в Абхазию приехал этнический абхаз, который планирует остаться жить на постоянной основе, он обращается в комитет, где собирают необходимый пакет документов.

«У комитета есть соглашения с общественными организациями соотечественников, в Турции – это Федерация абхазских культурных центров, в Иордании – к«Диуан Абаза». После зеркального признания и установления дипломатических отношений с Сирией в 2018 году, и учреждения в Дамаске посольства Республики Абхазия, мы направляем в наше посольство документацию, которое в кратчайшие сроки предоставляет доступные сведения о реальной этнической принадлежности заявителя. Главная графа в данном документе – это национальность отца и его фамилия», – сказал он.

Багателия отмечает, что у репатриантов не возникает проблем с учебными заведениями.

«Бывают, конечно, случаи, когда репатриант не смог устроить ребёнка в ту или иную школу или детский сад, но это не зависит от определенного учебного заведения, а происходит часто из-за недостатка мест. В университете все по-другому, там экзаменационная система», – уточнил Багателия.

Он отметил, что комитет поддерживает студентов. Помимо оплаты они помогают с жильем и транспортом, а если студент хорошо учится, то ему выдается стипендия Омара Беигуаа.

По его словам, летом планируется провести лагерь для ознакомления детей с Родиной: «В конце июля около 50 детей из Турции, 10 человек с Северного Кавказа, 10 человек из Сирии и Иордании мы ознакомим с исторической родиной, покажем быт и культуру абхазского народа, проведем экскурсии по достопримечательностям и красивым местам».

Багателия рассказал о том, кому помогают с жилищным вопросом и у скольких переселенцев существует данная проблема.

«После того, как человек получает абхазское гражданство, он обращается в комитет за статусом репатрианта, подает заявлением, и мы коллегиально, зависимо от документации, от того, будет ли он здесь находиться, адаптированы ли дети, принимаем решение на комиссии, может ли он получить жилье или нет. На балансе фонда по репатриации около 300 частных домов и квартир, также продолжаются работы по строительству жилищного фонда. Ранее некоторым предоставлялась квартира под ключ, сейчас уже нет. Эта квартира, которая выдана репатрианту, она в собственности государства, и он не имеет права ее продавать в том случае, если решит уехать».

Говоря о тех, кто приехал в Абхазию, получил гражданство и статус репатрианта, но не смогли обосноваться и уехали, Багателия отметил, что статистике не ведётся, но факт присутствует.

«Их значительно меньше, чем тех, кто остался. За 30-летний период через Госкомитет получили гражданство 11 тысяч человек, а статус репатрианта получили около 7 тысяч человек. Сейчас статусом репатрианта обладают 280 человек», – сказал он.

Багателия проинформировал, что статус репатрианта дается на 5 лет и его нельзя продлить.

Он отметил, что комитет тесно сотрудничает с Минюстом, министерством иностранных дел, а также взаимодействует с другими ведомствами, а также с Госкомспортом Абхазии.