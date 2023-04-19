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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ЧЕРКЕССКОГО ФЛАГА

Новости Среда, 19 апреля 2023 20:37
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В АБХАЗИИ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ЧЕРКЕССКОГО ФЛАГА

Сухум. 19 апреля 2023. Абхазия-Информ. 25 апреля в Абхазии отметят День черкесского флага. Этой дате будет посвящен ряд мероприятий.

В 11:00 состоится возложение к памятнику адыго-абхазского братства в селе Бармыш Гудаутского района.

В 14:00 в городе Сухуме на набережной Махаджиров состоятся соревнования по стрельбе из лука.

В 18:00 с площади С.В. Багапш состоится шествие молодежи к площади Абхазского драмтеатра, где пройдет выступление творческих коллективов из Адыгеи и Абхазии.

Завершится праздник адыгэ джэгу.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 19 апреля 2023 20:39

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