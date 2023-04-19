ЛИПУ НА ЛЫХНАШТЕ ОБРАБОТАЛИ КИТАЙСКИМ ПРЕПАРАТОМ
Сухум. 19 апреля 2023. Абхазия-Информ. Китайский препарат для восстановления липы доставлен на Лыхнашту. Как рассказал Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава, доставка препарата из Пекина оказалась тяжелой задачей.
«Сначала самолетом его доставили в Москву, а оттуда отправить к нам самолетом не получилось. Пришлось привлечь АЖД для организации доставки препарата через РЖД. Поэтому у нас так затянулось по времени», – отметил Читанава.
Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений коры составляет от 15 до 20 сантиметров.
По факту повреждения липы на исторической поляне Лыхнашта задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия.
Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево.
К одному из сотрудников Госинпсекции по карантину растений Абхазии обратился гражданин Китая, который долгое время живет в республике. Мужчина рассказал, что в НИИ сельского хозяйства в Пекине есть эксперты, которые готовы предоставить абхазским коллегам препараты для лечения дерева по просьбе своего соотечественника.
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