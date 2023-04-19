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Абхазия Информ

ЛИПУ НА ЛЫХНАШТЕ ОБРАБОТАЛИ КИТАЙСКИМ ПРЕПАРАТОМ

Новости Среда, 19 апреля 2023 20:42
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ЛИПУ НА ЛЫХНАШТЕ ОБРАБОТАЛИ КИТАЙСКИМ ПРЕПАРАТОМ

Сухум. 19 апреля 2023. Абхазия-Информ. Китайский препарат для восстановления липы доставлен на Лыхнашту. Как рассказал Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава, доставка препарата из Пекина оказалась тяжелой задачей.

«Сначала самолетом его доставили в Москву, а оттуда отправить к нам самолетом не получилось. Пришлось привлечь АЖД для организации доставки препарата через РЖД. Поэтому у нас так затянулось по времени», – отметил Читанава.

Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений коры составляет от 15 до 20 сантиметров.

По факту повреждения липы на исторической поляне Лыхнашта задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия.

Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево.

К одному из сотрудников Госинпсекции по карантину растений Абхазии обратился гражданин Китая, который долгое время живет в республике. Мужчина рассказал, что в НИИ сельского хозяйства в Пекине есть эксперты, которые готовы предоставить абхазским коллегам препараты для лечения дерева по просьбе своего соотечественника.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 19 апреля 2023 21:01

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