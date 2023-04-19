ЛИПУ НА ЛЫХНАШТЕ ОБРАБОТАЛИ КИТАЙСКИМ ПРЕПАРАТОМ

«Сначала самолетом его доставили в Москву, а оттуда отправить к нам самолетом не получилось. Пришлось привлечь АЖД для организации доставки препарата через РЖД. Поэтому у нас так затянулось по времени», – отметил Читанава.

Сухум. 19 апреля 2023. Абхазия-Информ. Китайский препарат для восстановления липы доставлен на Лыхнашту. Как рассказал Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава, доставка препарата из Пекина оказалась тяжелой задачей.

Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений коры составляет от 15 до 20 сантиметров.

По факту повреждения липы на исторической поляне Лыхнашта задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия.

Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево.

К одному из сотрудников Госинпсекции по карантину растений Абхазии обратился гражданин Китая, который долгое время живет в республике. Мужчина рассказал, что в НИИ сельского хозяйства в Пекине есть эксперты, которые готовы предоставить абхазским коллегам препараты для лечения дерева по просьбе своего соотечественника.