 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ОБСУДИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА «ПРОМЕНАД»

Новости Среда, 19 апреля 2023 21:01
Оцените материал
(0 голосов)
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ОБСУДИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА «ПРОМЕНАД»

Сухум. 19 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Общественной палате состоялось расширенное заседание профильной комиссии по обсуждению обращения общественной организации «Ҳара ҳақалақь», касающегося строительства объекта «Променад» по ул. Когониа, д.11-13, в Сухуме.

Во встрече участвовали: главный архитектор Госуправления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Лидия Данелия, начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия, начальник отдела градостроительного регулирования и архитектуры Администрации г. Сухум Светлана Шаменкова, юрист Администрации г. Сухум Аслан Дочия, члены общественной организации «Ҳара ҳақалақь» – инженер-урбанист Инна Барчан, художник Мадина Бигуаа, архитектор Мадина Чкотуа, член Градостроительного совета, исполнительный директор Центра гуманитарных программ Арда Инал-Ипа, эксперт-юрист Центра гуманитарных программ член Государственной комиссии по конституционной реформе Саид Гезердава, застройщик объекта «Променад» Тимур Заркуа,   юрист ООО «АбхазЭнергоСтрой» Давид Айба,   главный архитектор объекта «Променад» Беслан Касландзия, архитекторы-разработчики объекта «Променад» Тимур Касландзия и Инал Касландзия, инженер ООО «АбхазЭнергоСтрой» Владимир Галкин.

В ходе активной дискуссии участники обменялись мнениями по обсуждаемому вопросу.

По итогам встречи члены Общественной палаты выразили готовность в предоставлении представителям сторон площадки для проведения дальнейших консультаций по данному вопросу.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 19 апреля 2023 21:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЛИПУ НА ЛЫХНАШТЕ ОБРАБОТАЛИ КИТАЙСКИМ ПРЕПАРАТОМ МИНТУРИЗМА ГОТОВИТСЯ К ТУРИСТИЧЕСКОМУ СЕЗОНУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.