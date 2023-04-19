В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ОБСУДИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА «ПРОМЕНАД»

Сухум. 19 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Общественной палате состоялось расширенное заседание профильной комиссии по обсуждению обращения общественной организации «Ҳара ҳақалақь», касающегося строительства объекта «Променад» по ул. Когониа, д.11-13, в Сухуме.

Во встрече участвовали: главный архитектор Госуправления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Лидия Данелия, начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия, начальник отдела градостроительного регулирования и архитектуры Администрации г. Сухум Светлана Шаменкова, юрист Администрации г. Сухум Аслан Дочия, члены общественной организации «Ҳара ҳақалақь» – инженер-урбанист Инна Барчан, художник Мадина Бигуаа, архитектор Мадина Чкотуа, член Градостроительного совета, исполнительный директор Центра гуманитарных программ Арда Инал-Ипа, эксперт-юрист Центра гуманитарных программ член Государственной комиссии по конституционной реформе Саид Гезердава, застройщик объекта «Променад» Тимур Заркуа, юрист ООО «АбхазЭнергоСтрой» Давид Айба, главный архитектор объекта «Променад» Беслан Касландзия, архитекторы-разработчики объекта «Променад» Тимур Касландзия и Инал Касландзия, инженер ООО «АбхазЭнергоСтрой» Владимир Галкин.

В ходе активной дискуссии участники обменялись мнениями по обсуждаемому вопросу.

По итогам встречи члены Общественной палаты выразили готовность в предоставлении представителям сторон площадки для проведения дальнейших консультаций по данному вопросу.