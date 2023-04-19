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Абхазия Информ

МИНТУРИЗМА ГОТОВИТСЯ К ТУРИСТИЧЕСКОМУ СЕЗОНУ

Новости Среда, 19 апреля 2023 21:06
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МИНТУРИЗМА ГОТОВИТСЯ К ТУРИСТИЧЕСКОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 19 апреля 2023. Абхазия-Информ. В преддверии курортного сезона Министерство туризма Абхазии проводит комплекс мероприятий по подготовке к туристическому сезону 2023 года. Было принято решение начать эту работу с Галского района.

Министр туризма Теймураз Хишба встретился с главой Администрации Галского района Константином Пилия. Во встрече участвовали заместитель министра туризма Астамур Барциц и заместитель главы Администрации Галского района Джамбул Кортава.

Глава района проинформировал министра о работах, которые ведутся в городе, а также рассказал о достопримечательностях района.

Константин Пилия отметил, что в Галском районе необходимо развивать туризм и для этого имеется большой потенциал.

«Мы понимаем, что и в советские времена с туризмом в Галском районе было не очень. То, что вы сейчас делаете, то, что мы тут, в районе, делаем, даст новый импульс развитию туристической сферы. Надеюсь, всё получится. Галский район очень интересен, здесь немало красивых мест для посещения туристами. У нас 19-километровая прибрежная зона, эвкалиптовые рощи, где можно создавать кемпинги. Мы ещё подготовили перечень мест, где и что можно показывать туристам», – сказал Пилия.

Теймураз Хишба отметил, что приезд в Галский район планировался давно.

«Мы рады сегодня быть в Галском районе. Хочу отметить, что, как только мы заехали в город и подъехали к центру, где расположена Администрация, были приятны удивлены тем порядком и чистотой, которые царит на улицах. Я благодарю руководство района за это. Мы приехали сюда не просто так, я считаю, что у Галского района есть большие перспективы в сфере туризма. Нам известно, что на территории района есть памятники архитектуры, которые были построены ещё в средние века, есть красивые ущелья», – сказал министр.

С рабочей поездкой министерство туризма посетило Галский район впервые за 30 лет.

Особое внимание Хишба уделил спортивной базе «Речх», которая когда-то была центром подготовки советских спортсменов.

«Особо хочется отметить ваше водохранилище, так называемое, «Галское море». Нам известно, что масштабная стройка началась в 1961 году, закончилась в 1987 году. Здесь тренировались чемпионы мира по байдарочному спорту. Нам известно, что здесь проходили чемпионаты Советского Союза на 250, 500 и 1000 метров. Я считаю, что при правильном руководстве, а я вижу, что это осуществимо под вашим руководством, можно возобновить и спортивный туризм. Здесь особая природа, на том же водохранилище чистейшая вода, богатая рыбой. Думаю, это будет интересно для любителей экстремальных видов отдыха, для любителей рыбалки. Мы постараемся начать с этого, а дальше мы всевозможными способами будем вас поддерживать и будем находиться в постоянном контакте с руководством Галского района», – сказал Хишба.

При осмотре территории Галского водохранилища, министр туризма отметил, что Галский район самый удаленный от границы с Российской Федерацией и нужно его поддерживать и привлекать сюда туристов.

«Гал – это самый удаленный район от границы с РФ, а всем известно, что 90 процентов гостей прибывает с России. Вызывает сложность, что дорога дальняя. Уверен, что эти места привлекут новых гостей. Мы надеемся, что в ближайшем будущем, как было заявлено руководством страны, если все пойдет так, как задумано и будет открыт Ааропорт, то дорога будет короче. Но, до этого Минтуризма сделает все, чтобы наши гости в полной мере увидели красоты нашей страны, а для этого, нужно побывать в том числе и в Галском районе», – сказал Хишба.

Об этом сообщает Минтуризма.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 19 апреля 2023 21:08

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