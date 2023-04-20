ГАЗ ПРОПАН БУДУТ ВВОЗИТЬ В АБХАЗИЮ ИЗ РОССИИ БЕСПОШЛИННО

Сухум. 20 апреля 2023. Абхазия-Информ. Правительство РФ одобрило представленный Минэнерго России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с абхазской стороной проект Протокола о внесении изменения в Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 г.

Изменение касается дополнения перечня товаров, вывозимых из РФ в Абхазию без уплаты вывозной таможенной пошлины, а именно о газе пропане.

Минэнерго России поручено с участием МИДа России провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Правительства РФ этот протокол, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.



Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ.