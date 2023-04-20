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Абхазия Информ

ГАЗ ПРОПАН БУДУТ ВВОЗИТЬ В АБХАЗИЮ ИЗ РОССИИ БЕСПОШЛИННО

Новости Четверг, 20 апреля 2023 20:36
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ГАЗ ПРОПАН БУДУТ ВВОЗИТЬ В АБХАЗИЮ ИЗ РОССИИ БЕСПОШЛИННО

Сухум. 20 апреля 2023. Абхазия-Информ. Правительство РФ одобрило представленный Минэнерго России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с абхазской стороной проект Протокола о внесении изменения в Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 г.

Изменение касается дополнения  перечня товаров, вывозимых из РФ в Абхазию без уплаты вывозной таможенной пошлины, а именно о газе пропане.

Минэнерго России поручено с участием МИДа России провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Правительства РФ  этот протокол, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 20 апреля 2023 20:38

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