К КОНЦУ ТУРСЕЗОНА В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ НАЧНУТ РЕМОНТ ПОДЗЕМНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Сухум. 20 апреля 2023. Абхазия-Информ. Предлагая в 2022 году повысить цены на билеты в Новоафонскую пещеру, мы исходили из технического состояния комплекса и необходимости проведения ремонтных работ на подземной железной дороге, ведущей в залы пещеры. Об этом сказал директор Мирон Чалмаз на заседании парламентской комиссии по изучению ситуации, связанной с повышением стоимости посещения Рицинского реликтового национального парка и экскурсионных билетов в РУП «Комплекс Новоафонской пещеры им. Г.Ш. Смыр».

Распоряжением правительства в апреле 2022 были повышены цены на посещение РРНП с 350 до 700 рублей, а Новоафонской пещеры – с 500 до 700 рублей.

Чалмаз отметил, повышение цен на билеты не сказалось отрицательно на посещаемости популярного туристического объекта.

«Цены на билеты увеличились на 40%. Мы не стали поднимать ее еще выше, хотя наши проблемы диктуют нам другие суммы», – сказал Чалмаз.

Он напомнил о том, что в 2014 году был приобретен новый поезд, произведенный Рижским заводом, но сама подземная железная дорога не обновлялась. В конце этого туристического сезона планируется провести ее ремонт, а это 1450 метров.

«Есть договоры с заводом, специально для нас производят железобетонные короткие шпалы. Если у нас не будет денег, то сложно будет производить все эти работы. Более того, мы не справимся собственными силами, будем вынуждены обратиться за помощью к государству. Работы по железной дороге обойдутся примерно в 90 млн рублей», – сказал Чалмаз.

Он также отметил, что требуется ремонт и улучшение технического состояния административного здания комплекса. Есть проблемы и с парковкой автомобилей.

«Мы построили в городе стоянку в 200 метрах ниже пещеры, город выделил территорию. Но этого тоже недостаточно. У нас есть проект по созданию двухъярусной парковки еще при жизни Гиви Смыр», – сказал Чалмаз.

Сейчас в пещере достраивается здание, для посещения туристов строят новый вход.

Главный бухгалтер Новоафонской пещеры Аида Маршания рассказала, что за 2022 год объем услуг составил 271 млн 132 тысячи рублей при плане в 180 млн рублей.

«Это связано с повышением цены на билеты, а по количеству посетителей в 2022 году мы обслужили меньше людей, чем в 2021 году», – сказала Маршания. Главный бухгалтер проинформировала, что общеваловая прибыль составила 103 млн рублей, после уплаты всех налогов осталось 67 млн рублей. Из этой чистой прибыли оказали помощь Ткуарчалу – 10 млн рублей, 30 млн рублей – Минобороны, порядка 3,5 млн рублей составила помощь юридическим и физическим лицам.

«В этом году мы наметили план работ на 27,8 млн рублей, 19 млн уже оплатили, осталось порядка 8 млн рублей, чтобы все работы были завершены к началу сезона», – сказала Аида Маршания.

Об этом сообщает Апсныпресс.