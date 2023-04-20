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Абхазия Информ

НАГРАЖДЕНИЕ ОТЛИЧНИКОВ «ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА» В ГУДАУТЕ ПРОЙДЁТ В СУББОТУ

Новости Четверг, 20 апреля 2023 20:51
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НАГРАЖДЕНИЕ ОТЛИЧНИКОВ «ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА» В ГУДАУТЕ ПРОЙДЁТ В СУББОТУ

Сухум. 20 апреля 2023. Абхазия-Информ. Акция «Тотальный диктант» прошла в 8 апреля. В Абхазии диктант писали в трёх городах: в Сухуме – 70 человек, в Гудауте – 34, в Гагре – 43. Среди участников акции были преподаватели школ и вузов, врачи, общественные деятели, учащиеся школ, а также их родители.

В Гудауте из 34 участников два человека получили оценку «отлично». Награждение отличников Тотального диктанта в Гудауте состоится 22 апреля в 14:00 в Kate-park.

После награждения состоится небольшой концерт.

Акция «Тотальный диктант» прошла во всем мире в 20-й раз 8 апреля, она охватила 19 часовых поясов на шести континентах.

«Тотальный диктант» является ежегодной просветительской акцией в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель – показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Текст сочиняет каждый год известный писатель специально для акции. Текст нынешнего диктанта написал писатель Василий Авченко, который посвятил его путешественнику, писателю и исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.

Об этом сообщается на сайте Дома Москвы в Сухуме.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 20 апреля 2023 21:57

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