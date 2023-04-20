Сухум. 20 апреля 2023. Абхазия-Информ. Центр развития сельского хозяйства и села провел тренинг по высадке грецкого ореха для студентов-выпускников агроинженерного факультета Абхазского государственного университета, который проходил в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Порядка десяти студентов ознакомились с техникой планировки поля и определения схемы посадки грецкого ореха.

«Практика длилась два дня. Студенты ознакомились с тем, как правильно распланировать поле, разграничить его правильным образом и как провести высадку грецкого ореха «Чандлер», который для нас является инновационным», – рассказал агроном Центра развития сельского хозяйства и села Георгий Пантия.

«Чандлер» известен как самый урожайный сорт грецкого ореха. Он был выведен в Калифорнийском университете.

В последние годы сорт «Чандлер» наиболее активно используется при создании новых садов, позволяя получить орехи высочайшего качества.