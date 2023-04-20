В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ В ГУДАУТЕ ВЫСАДЯТ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Сухум. 20 апреля 2023. Абхазия-Информ. 22 апреля в Международный день Матери-Земли Совместная программа Европейского союза и Организации Объединенных Наций по развитию сельских территорий (ENPARD IV), совместно с Центром развития сельского хозяйства и села и в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) проведут в городе Гудаута высадку плодовых деревьев.

Сотрудники международных организаций, совместно со студентами агроинженерного факультета Абхазского государственного университета и жителями города высадят в Центральном городском парке и во дворе Гудаутской Центральной районной больницы плодовые деревья такие, как яблоня, вишня, лавровишня и персик. Начало в 13.00.

Международный день Матери-Земли учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году и отмечается ежегодно 22 апреля в большинстве стран мира.