Сухум. 20 апреля 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентской комиссии по изучению ситуации, связанной с повышением стоимости посещения Рицинского реликтового национального парка и экскурсионных билетов в РУП «Комплекс Новоафонской пещеры им. Г. Смыр». Комиссия была создана 22 июня 2022 г.

По приглашению Парламента в заседании приняли участие директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия, его заместитель Инвер Лакербая и главный бухгалтер Стелла Абаджава, директор Новоафонской пещеры Мирон Чалмаз, его заместитель Дамей Смыр и главный бухгалтер Аида Маршания.

Целью встречи является выяснение причины повышения стоимости посещения главных туристических объектов страны. Депутаты хотели услышать о результатах работы данных объектов в 2022 году, после повышения цен, узнать о существующих проблемах и видение их дальнейшей работы.

Приглашенные подробно проинформировали участников заседания о своей деятельности и ответили на вопросы депутатов. При этом ими было отмечено, что новая цена билетов не повлияла на количество посещений РРНП и Новоафонской пещеры.