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Абхазия Информ

21 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Четверг, 20 апреля 2023 21:19
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21 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 20 апреля 2023. Абхазия-Информ. 21 апреля, в 16:00 пройдет заседание Квалификационной коллегии судей. В повестке дня 15 вопросов: 

представление председателя Верховного суда Республики Абхазия С. Р. Бутба о прекращении полномочий судьи Ткуарчалского районного суда А. К. Хашба;

представление председателя Верховного суда Республики Абхазия С. Р. Бутба о приостановлении полномочий судьи Сухумского городского суда С. Т. Миканба в связи с предоставлением ей отпуска по беременности и родам;

представление председателя Верховного суда Республики Абхазия С. Р. Бутба о приостановлении полномочий судьи Сухумского городского суда С. Т. Миканба с 26 марта 2023 года по 21 июня 2024 года в связи с предоставлением ей отпуска по уходу за ребенком;

 

рассмотрение письма председателя Верховного суда Республики Абхазия С. Р. Бутба об определении порядка присвоения квалификационных классов/классных чинов лицам, имеющим квалификационные классы/классные чины по прежнему месту работы, при их приеме на работу в суды общей юрисдикции Республики Абхазия;

представление председателя Арбитражного суда Республики Абхазия Ф. А. Квициния о присвоении помощнику судьи Арбитражного суда Республики Абхазия З. Т. Цуцкиридзе классного чина «юрист второго класса»;

представление председателя Арбитражного суда Республики Абхазия Ф. А. Квициния о присвоении секретарю судебного заседания Арбитражного суда Республики Абхазия И. М. Цужба классного чина «юрист третьего класса»;

представление и.о. председателя Ткуарчалского районного суда А. К. Хашба о присвоении специалисту по судебной статистике Ткуарчалского районного суда А. В. Харчилава классного чина «юрист второго класса»;

представление и.о. председателя Сухумского городского суда М. И. Джинджолия о присвоении помощнику судьи Сухумского городского суда С. Н. Ардзинба классного чина «юрист второго класса»;

представление и.о. председателя Сухумского городского суда М. И. Джинджолия о присвоении секретарю судебного заседания Сухумского городского суда Р. А. Мукба классного чина «юрист второго класса»;

представление председателя Очамчырского районного суда В. К. Зантария о присвоении секретарю судебного заседания Очамчырского районного суда М. Г. Микаберидзе классного чина «юрист третьего класса»;

представление и.о. председателя Гудаутского районного суда Л. П. Чанба о присвоении начальнику отдела обеспечения судопроизводства/помощнику председателя Гудаутского районного суда Б. П. Берзения классного чина «советник юстиции третьего класса»; 

представление и.о. председателя Гудаутского районного суда Л. П. Чанба о присвоении начальнику отдела обеспечения судопроизводства Гудаутского районного суда Х. И. Курмазия классного чина «советник юстиции третьего класса»;

представление и.о. председателя Гудаутского районного суда Л. П. Чанба о присвоении секретарю судебного заседания Гудаутского районного суда И.Д. Бения классного чина «советник юстиции третьего класса»;

представление и.о. председателя Гудаутского районного суда Л. П. Чанба о присвоении секретарю судебного заседания Гудаутского районного суда Ф. Л. Нанба классного чина «советник юстиции третьего класса»;

представление и.о. председателя Сухумского районного суда А. Г. Степанова о присвоении специалисту отдела обеспечения делопроизводства Сухумского районного суда К. Г. Кокоскерия классного чина «юрист третьего класса».

В дополнительной повестке заседания ККС 4 вопроса:

представление председателя Арбитражного суда Республики Абхазия Ф. А. Квициния о присвоении специалисту приёмной Арбитражного суда Республики Абхазия М. И. Гергия классного чина «юрист первого класса»;

представление председателя Арбитражного суда Республики Абхазия Ф. А. Квициния о присвоении помощнику судьи Арбитражного суда Республики Абхазия Л. Г. Хутаба классного чина «советник юстиции 3 класса»;

представление председателя Арбитражного суда Республики Абхазия Ф. А. Квициния о присвоении помощнику судьи Арбитражного суда Республики Абхазия Ф. В. Ласурия классного чина «советник юстиции 3 класса»;

представление председателя Арбитражного суда Республики Абхазия Ф. А. Квициния о присвоении помощнику заместителя председателя Арбитражного суда Республики Абхазия Л. Ю. Габуния классного чина «советник юстиции 3 класса».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 20 апреля 2023 21:31

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