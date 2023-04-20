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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Новости Четверг, 20 апреля 2023 21:32
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ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 20 апреля 2023. Абхазия-Информ. Задержан подозреваемый в совершении открытого хищения чужого имущества Паразия Саид Джамалович 1991 г.р. Так же, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Гудаутского РОВД в с. Хипста обнаружено и изъято похищенное имущество – автомобиль марки «Daewoo Nexia», принадлежащий заявителю, документы и личные вещи потерпевшего.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Саида Паразия по признакам преступления, предусмотренного п. п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РА проводит следственная группа отдела внутренних дел по Гудаутскому району. Решением суда Гудаутского района вышеназванный гражданин помещен под домашний арест.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 20 апреля 2023 21:34

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