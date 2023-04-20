ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 20 апреля 2023. Абхазия-Информ. Задержан подозреваемый в совершении открытого хищения чужого имущества Паразия Саид Джамалович 1991 г.р. Так же, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Гудаутского РОВД в с. Хипста обнаружено и изъято похищенное имущество – автомобиль марки «Daewoo Nexia», принадлежащий заявителю, документы и личные вещи потерпевшего.