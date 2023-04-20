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Абхазия Информ

В ЦВЗ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЗАУРА МУКБА

Новости Четверг, 20 апреля 2023 21:35
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Сухум. 20 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале открылась выставка – ретроспектива члена Союза художников Абхазии, живописца, графика Заура Мукба.

Экспозиция представлена в двух залах: в большом зале тематические живописные полотна, созданные художником в разные годы, в малом зале посетители смогут увидеть серию графических работ, выполенных в авторской технике.

Выставка продлится до 29 апреля.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 20 апреля 2023 21:46

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