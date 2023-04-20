В ЦВЗ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЗАУРА МУКБА

Сухум. 20 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале открылась выставка – ретроспектива члена Союза художников Абхазии, живописца, графика Заура Мукба.

Экспозиция представлена в двух залах: в большом зале тематические живописные полотна, созданные художником в разные годы, в малом зале посетители смогут увидеть серию графических работ, выполенных в авторской технике.

Выставка продлится до 29 апреля.