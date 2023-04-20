 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АНСАМБЛЬ «ГУНДА» ВЫСТУПИТ В ОЧАМЧЫРЕ, А ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА – В ГАЛЕ

Новости Четверг, 20 апреля 2023 21:46
Оцените материал
(0 голосов)
АНСАМБЛЬ «ГУНДА» ВЫСТУПИТ В ОЧАМЧЫРЕ, А ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА – В ГАЛЕ

Сухум. 20 апреля 2023. Абхазия-Информ. В рамках республиканского гастрольного плана Министерства культуры 26 апреля в Очамчырской школе-интернате им. С. П. Басария состоится концерт вокально-инструментального ансамбля «Гунда».  Начало в 14:00 ч. Художественный руководитель ансамбля – народная артистка Республики Абхазия Роза Чамагуа. Вход свободный.

27 апреля в Доме культуры Гала состоится концерт Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия. Художественный руководитель и главный дирижёр – народная артистка Республики Абхазия Нора Аджинджал. Начало концерта в 17:00 ч. Вход свободный.

Об этом сообщает сайт Минкультуры Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 20 апреля 2023 21:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ЦВЗ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЗАУРА МУКБА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.