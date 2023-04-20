АНСАМБЛЬ «ГУНДА» ВЫСТУПИТ В ОЧАМЧЫРЕ, А ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА – В ГАЛЕ

Сухум. 20 апреля 2023. Абхазия-Информ. В рамках республиканского гастрольного плана Министерства культуры 26 апреля в Очамчырской школе-интернате им. С. П. Басария состоится концерт вокально-инструментального ансамбля «Гунда». Начало в 14:00 ч. Художественный руководитель ансамбля – народная артистка Республики Абхазия Роза Чамагуа. Вход свободный.