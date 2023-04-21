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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

Новости Пятница, 21 апреля 2023 13:21
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

Сухум. 21 апреля 2023. Абхазия-Информ. Президент АбхазииАслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам.

«От всей души поздравляю мусульман Абхазии, а также наших соотечественников, проживающих в мусульманских странах, с праздником Ураза-байрам.

Сегодня завершился пост священного месяца Рамадан. На протяжении всего месяца верующие, отказываясь от еды и питья, стремились к духовному очищению и покаянию, демонстрируя окружающим стойкость веры, терпение и богобоязненность.

Испокон веков народ Абхазии отличали веротерпимость и уважительное отношение ко всем конфессиям. Вклад верующих в распространение истинных ценностей и морально-нравственное воспитание молодежи невозможно переоценить.

Дорогие мои сограждане-последователи ислама, пусть ваши молитвы и покаяние будут приняты, пусть Всевышний бережет всех нас».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 21 апреля 2023 13:26

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