АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

«От всей души поздравляю мусульман Абхазии, а также наших соотечественников, проживающих в мусульманских странах, с праздником Ураза-байрам.

Сегодня завершился пост священного месяца Рамадан. На протяжении всего месяца верующие, отказываясь от еды и питья, стремились к духовному очищению и покаянию, демонстрируя окружающим стойкость веры, терпение и богобоязненность.

Испокон веков народ Абхазии отличали веротерпимость и уважительное отношение ко всем конфессиям. Вклад верующих в распространение истинных ценностей и морально-нравственное воспитание молодежи невозможно переоценить.

Дорогие мои сограждане-последователи ислама, пусть ваши молитвы и покаяние будут приняты, пусть Всевышний бережет всех нас».