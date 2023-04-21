НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ АГУ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ
Сухум. 21 апреля 2023. Абхазия-Информ. На кафедре финансов и кредита экономического факультета АГУ состоялся круглый стол на тему «Совершенствование механизма налогового администрирования как главный фактор борьбы с теневой экономикой».
С приветственным словом к участникам круглого стола обратились декан экономического факультета, доцент, к.э.н. Ева Озган и зав. кафедрой финансов и кредита, доцент, к.э.н. Амра Кварандзия.
Модератором круглого стола выступил Астмур Джинджолия, преподаватель кафедры финансов и кредита, начальник экспертно-аналитического отдела Контрольной палаты Абхазии.
В ходе круглого стола были заслушаны доклады студентов экономического факультета Рафиды Ануа «Актуальные пути совершенствования налогового администрирования на примере Российской Федерации и Республики Абхазия» и Лерия Аршба «Зарубежный опыт совершенствования механизма налогового администрирования». По итогам конференции доклады студентов были отмечены грамотами.
В дискуссии принимали участие преподаватели экономического и юридического факультетов АГУ, депутат Парламента, судья Арбитражного суда, представители Министерства по налогам и сборам, Министерства финансов, Аппарата Кабинета министров.
Участники круглого стола сошлись во мнении об актуальности и необходимости следующих направлений по совершенствованию налогового администрирования в борьбе с теневой экономикой:
– комплексность мер и одновременность работы по всем направлениям борьбы с уходом в тень предпринимателей;
– совершенствование налогового законодательства, разработка Налогового кодекса;
– совершенствование механизмов привлечения к ответственности за налоговые правонарушения и ужесточение ответственности за налоговые правонарушения;
– негативное отражение на фискальной функции налогов действия Закона Республики Абхазия «О системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности» и его неактуальность;
– внедрение электронного документооборота и цифровизация экономических процессов;
– ограничение наличного обращения;
– повышение уровня налоговой дисциплины;
– повсеместное внедрение контрольно-кассовой техники с непрерывной электронной передачей информации о расчетах в адрес налоговых органов;
– повышение качества подготовки кадров налоговой службы и др.
Об этом сообщает Отдел информации и медиа коммуникации АГУ.
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