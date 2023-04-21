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Абхазия Информ

В ФИЛАРМОНИИ ПРОШЁЛ XIII ФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРНЫХ ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ «РАЙДА»

Новости Пятница, 21 апреля 2023 13:36
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В ФИЛАРМОНИИ ПРОШЁЛ XIII ФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРНЫХ ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ «РАЙДА»

Сухум. 21 апреля 2023. Абхазия-Информ. Культурная жизнь страны продолжилась в четверг, 20 апреля, в Госфилармонии им. Р. Гумба, где Центр народного творчества Абхазии им. Ивана Кортуа провел XIII Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей «Райда».

В нем приняли участие девять районных вокально-инструментальных ансамблей, которые представили почти все города и районы Абхазии: «Кьараз» (Гагра), «Эрцаху» (Очамчыра), «Ахьышьтра» (Гудаута), «Ткуарчал» (Ткуарчал), «Абаата» (Пицунда), «Аиааира» (с. Джирхуа), «Аламыс» (Пицунда), «Рица» (Гудаута), «Самырзакан» (Гал).

В этом сезоне гостями концертной программы стали сухумская хореографическая студия «Иааирума» (художественный руководитель – Анжела Дбар) и гудаутский хореографический ансамбль «Ашара» (художественный руководитель – Астанда Чичибая).

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 21 апреля 2023 13:38

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