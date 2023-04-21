ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ АБХАЗИИ ОТРАБОТАЛИ РАЗЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Сухум. 21 апреля 2023. Абхазия-Информ. В рамках командно-штабных учений на общевойсковых полигонах Министерства обороны прошел этап боевой стрельбы при участии всех привлекаемых и взаимодействующих подразделений, разведывательных и ударных БпЛА, артиллерийских и авиационных сил.

В учениях также были задействованы органы военного управления Вооруженных сил, соединения и части резерва, формирования территориальной обороны, комплектующие военные комиссариаты.

В ходе боевой стрельбы были совершенствованы навыки ведения боя из всех видов штатного вооружения и приданных средств по условному противнику. Военнослужащие показали высокую индивидуальную подготовку и продемонстрировали высокий уровень слаженности подразделений.

Боевая стрельба, стала завершающим этапом боевого слаживания и огневой выучки подразделений в целом, командиров, штабов и личного состава.

Подразделения, выполнив поставленные задачи в ходе этапа боевой стрельбы, продолжают активно выполнять другие специальные задачи в рамках данных учений.