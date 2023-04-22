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Абхазия Информ

МВД ПРОДОЛЖАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Суббота, 22 апреля 2023 16:51
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МВД ПРОДОЛЖАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 22 апреля 2023. Абхазия-Информ. За прошедшую неделю действующие майнинг-аппараты выявлены в г. Очамчыра изъято 37 единиц техники: 5 аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащие Букарову Гаджи Букаровичу обнаружены в частном домовладении по ул. Леона, 5 аппаратов изъято у Амичба Виталия Николаевича из дома по ул. Апсны, 4 аппарата изъято у Григолая Виктории Раулиевны из дома по ул. Чарая, в нежилом строении по ул. Квициния изъято 23 аппарата, принадлежащие Эшба Саиду Джамбуловичу. В г. Гагра по ул. Лакоба в гаражном помещении изъято 2 аппарата, принадлежащие Папба Астамуру Шаликовичу. В Сухуме, в домовладении по ул. Трапш 1 аппарат изъят у Шумения Джейрана Константиновича.

В ходе проведения рейдовых мероприятий в селах Речх, Гумрыш и Уакум Ткуарчалского района действующих крипто-ферм не выявлено. Так же за прошедшую неделю обследованы объекты в селах Гумиста, Баслата, Яштуха, В. Эшера Сухумского района, с. Мачара, Мархяул Гулрыпшского района и частный сектор по ул. Чехова, Квициния, Дзидзария, Чочуа, Гулия Студенческая, Званба, Киараз, Лагвилава, Назадзе, Массив-Гумиста и ул. Агрба в столице, нарушений не выявлено.

Всего с 5 февраля текущего года по 20 апреля включительно обследовано 832 объекта, на которых было выявлено и изъято 1629 аппаратов по добыче криптовалют.

Сотрудниками городских управлений и территориальных отделов внутренних дел проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалют на территории республики. Так же, совместно с представителями РЭС «Черноморэнерго» проверяются линии электропередач.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Суббота, 22 апреля 2023 16:55

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