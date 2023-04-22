ГРАЖДАНИН РФ ЗАДЕРЖАН ЗА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Сухум. 22 апреля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками УКОН министерства внутренних дел совместно со Службой государственной безопасности Республики Абхазия в результате проведенных оперативных мероприятий в г. Сухум задержан гражданин России Козиев Борис Викторович 1975 г.р.

В установленном законом порядке последний был подвергнут процедуре личного досмотра, в ходе которого выдал имеющийся при себе телефон и документы – а именно, пенсионное удостоверение сотрудника МВД России – подполковника полиции Козиева, а так же кошелек с банковскими картами.

В кармане носимых брюк задержанного был обнаружен черный сверток с обмотанными красной изоляционной лентой пакетами, внутри которых содержалось кристаллообразное светлое вещество. В общей сложности сотрудники УКОН у гражданина Козиева изъяли 10 хранимых при себе свертков.

При обследовании содержимого сотового телефона, изъятого у данного гражданина, выявлены элементы детальной фотофиксации семи участков местности с определением координат геолокации в конкретное время съемки.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданина Козиева проведено обследование жилища по месту временного проживания последнего в г. Сухум по ул. Акиртава, где в шкафу гостиной и по совместительству спальной комнаты обнаружен чехол с боксерскими перчатками и полиэтиленовый пакет с электронными весами, а котором так же содержались свертки в красной изоляционной ленте с расфасованным в пакеты светлым веществом. Изъято 11 аналогичных свертков.

Так же сотрудниками УКОН МВД установлено, что задержанный занимался распространением наркотических средств на территории РА путем так называемых тайных закладок. При обследовании участков местности по улице Казачья в районе «Маякского кладбища» г. Сухум с участием самого задержанного, следуя координатам геолокации сохраненных фотографий в ранее изъятом у гражданина Козиева телефоне, были обнаружены 5 заизолированных свертков, которые не успели дойти до адресата.

В общей сложности при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданина Козиева изъято 26 свертков с содержащимся в них более 16 с половиной грамм вещества, как установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД – наркотическим средством метадон.

Борису Козиеву вменяется незаконные приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует следственный отдел столичного УВД.

Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения гражданину Козиеву в виде заключения под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.