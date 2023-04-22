ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В ОВД ГУДАУТСКОГО РАЙОНА
Сухум. 22 апреля 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Вальтер Бутба провел выездное совещание в ОВД Гудаутского района. В нем приняли участие заместитель министра Беслан Чкадуа, руководство и личный состав Отдела внутренних дел по Гудаутскому району.
Министр поставил перед сотрудниками ряд служебных задач в преддверии приближающегося курортного сезона.
Вальтер Бутба отметил, что большая нагрузка ложится на милицию общественной безопасности. Он поручил сотрудникам активно работать на предупреждение преступлений.
В связи с приближающимся летним туристическим сезоном и в целях повышения качества и эффективности работы правоохранителей, министром принят ряд кадровых решений. Так, на должность заместителя начальника ОВД по Гудаутскому району назначен подполковник милиции Бинур Цейба, на должность начальника милиции города Новый Афон – подполковник милиции Игорь Барциц, его заместителем назначен майор милиции Рустам Цкуа.
Вальтер Бутба подчеркнул, что впереди у руководителей милиции непростое время, которое требует от сотрудников полной профессиональной отдачи.
Замминистра Беслан Чкадуа поручил личному составу милиции общественной безопасности подготовить подробный план действий на майские праздники, а также усиленно готовиться к летнему сезону.
Чкадуа оценил работу ГАИ ОВД по Гудаутскому району на неудовлетворительно, отметив, что за три месяца текущего года в районе трое погибших в результате ДТП. В случае продолжения работы сотрудников на нынешнем уровне, не исключены кадровые изменения.
Подводя итоги совещания, министр подчеркнул важность взаимодействия всех структур милиции.
«Мы все делаем общее дело, только в активной совместной работе мы сможем достичь нужного результата», – резюмировал Бутба.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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