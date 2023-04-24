В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ АБХАЗСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

Первый Абхазский медицинский форум открылся в Сухуме. В форуме вместе с абхазскими медиками участвуют российские специалисты - академики, доктора и кандидаты медицинских наук.

«Открытие первого абхазского медицинского форума – знаковое для развития нашего государства событие и, безусловно, значимое, как по составу участников, так и по рабочей повестке. В настоящее время, Абхазия по праву считается одним из лучших мест для жизни, отдыха и реабилитации. Этому предшествовали огромная работа по изучению феномена долгожительства и физико-географических условий местности, подготовка территории, строительство и развитие курортно-реабилитационной инфраструктуры на территории республики Абхазия в дореволюционное и советское время. Все эти усилия не прошли даром, и мы сумели сохранить это колоссальное наследие. В программе сегодняшнего форума достойное место занимают темы реабилитации, санаторно-курортного развития, сбережения здоровья населения, всё то, что можно и нужно развивать в Абхазии при участии ведущих российских научных и медицинских учреждений и коллективов», – говорится в приветствии главы государства.

Глава государства выразил благодарность организаторам и участникам форума за проявленный интерес.

«Убеждён, что ваша работа – это начало большого пути. Объединив усилия лучших медицинских и научных коллективов, мы вместе сумеем принести пользу науке, технологиям, практике и, главное, людям, нуждающимся в результатах этой работы», – отмечается в приветствии президента.

Участников I Абхазского медицинского форума приветствовали ректор АГУ, академик РАЕН, АНА и АМАН Алеко Гварамия, академик РАН и РАЕН Юрий Рахманин, президент Академии наук Абхазии Зураб Аджапуа, директор Института экспериментальной патологии и терапии АНА Зураб Миквабия, академик РАЕН Евгений Ачкасов.

Президент АНА Зураб Джапуа, приветствуя гостей сказал, что, учитывая географическое положение и климатические особенности Абхазии, она могла бы стать центром полноценной реабилитации пациентов.

«Сегодня это особенно актуально, когда продолжается специальная военная операция. Одним из путей развития медицины, подготовки кадров, является наше тесное сотрудничество с российским медицинским сообществом. Это сотрудничество было ослабленно в том числе и из-за распада СССР, экономических последствий Отечественной войны народа Абхазии. Сейчас, в условиях новых экономических и политических отношений Абхазии с Россией, взаимосвязи постепенно налаживаются. Сегодняшний форум этому яркое свидетельство», – сказал Джапуа.

Академик РАН Юрий Рахманин от имени российских врачей, ученых Российской академии наук, Президиума Российской академии естественных наук передал участникам медицинского форума огромный привет и пожелания здоровья.

Он также выразил пожелание, чтобы встреча была результативной и стала предвестником развития дальнейших тесных взаимоотношений во имя здоровья населения двух стран.

Академик РАЕН Евгений Ачкасов отметил, что форум – это новая веха в развитии абхазо-российских взаимоотношений в сфере науки и медицины.

«Такой состав ученых, профессоров, академиков Российской академии наук, Российской академии естественных наук и для России не очень частое явление. Это было бы невозможно без инициативы Минздрава Абхазии», – сказал Ачкасов.

На форуме присутствуют вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, депутаты Парламента, члены правительства.

Организаторы форума – министерство здравоохранения Республики Абхазия, общественная организация «Ассоциация реабилитологов Абхазии» и общероссийская общественная организация «Российское медицинское общество».

Об этом сообщает Апсныпресс.