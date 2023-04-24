ЭДУАРД БУТБА: ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Эдуар Бутба начал доклад с небольшого исторического экскурса. Он отметил, что Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 гг. нанесла колоссальный урон системе здравоохранения республики, было разрушено до 80% материально-технической базы, возникла острая нехватка медицинских кадров.

Состоянию системы здравоохранения в Абхазии и путям повышения качества и доступности медицинской помощи населению посвящался доклад министр здравоохранения Эдуара Бутба, с которым он выступил на Первом абхазском медицинском форуме в понедельник, 24 апреля.

«С первых послевоенных лет, вплоть до 2008 года страна, испытывая колоссальные сложности, в условиях ограниченных ресурсов самостоятельно решала проблемы отрасли. После признания Россией независимости Абхазии в августе 2008 года, подписания в ноябре 2014 года договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между двумя странами между Абхазией и Россией, в рамках подписанных межправительственных договоров открылись не только новые возможности в лечении и лекарственном обеспечении наших граждан, но и возможность гармонизировать законодательства двух стран в сфере охраны здоровья. Благодаря Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии, за счет средств Российской Федерации были реконструированы и оснащены некоторые медицинские учреждения системы здравоохранения республики», – сказал Бутба.

Он особо отметил, что неоценимую помощь Абхазии оказало правительство РФ во время пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.

«В поддержку абхазских коллег в республику прибыли высококвалифицированные медики Минздрава РФ. В Абхазии был развернут мобильный госпиталь Минобороны РФ. За это им отдельное спасибо. Пандемия Covid-19 стала серьёзным испытанием для отечественной системы здравоохранения. Минздравом были оперативно мобилизованы все имеющиеся кадровые и технические ресурсы. Главный ковид-госпиталь был развернут в городе Гудаута. Пришлось разворачивать красные зоны и в районных ЦРБ. Благодаря самоотверженной работе медиков и беспрецедентной финансовой и административной поддержке руководства страны, благотворительных организаций, диаспоры, представителей бизнеса, удалось взять ситуацию под контроль», – сказал министр.

По словам министра, охрана здоровья населения страны является главной задачей Минздрава Абхазии.

«Параллельно с борьбой с Ковид-19 большие средства вкладывались и продолжают вкладываться в покупку передового оборудования. Благодаря этому мы начали переводить службу на совершенно иной качественный уровень. В наших лечебных учреждениях стали проводится высокотехнологичные оперативные вмешательства. В Республиканскую больницу детскую завезено эндоскопическое оборудование. Огромное внимание уделяется Республиканской больнице, Национальному онкологическому центру. Нам еще много предстоит сделать, чтобы наши коллеги работали на передовом оборудовании», – сказал он.

Немалые средства тратятся на лечение граждан за пределами республики.

«К сожалению, мы пока не можем оказывать весь спектр медицинских услуг нашему населению, но я вас уверяю, что придет то время, когда мы здесь будем делать все крупные оперативные вмешательства и развивать медицинский туризм», – сказал Бутба.

Жители Абхазии, имеющие российское гражданство, имеют возможность получить полис обязательного медицинского страхования.

«В этом направлении нами по поручению главы государства Аслана Бжания проведена огромная работа. Большой процент наших граждан госпитализируются в клиники РФ по полису, получают необходимые услуги в рамках ОМС», – сказал министр.

Если в первое время некоторые медучреждения России неохотно оказывали помощь по полису ОМС жителям Абхазии, то сейчас ситуация заметно изменилась в лучшую сторону.

По словам министра, целью развития здравоохранения является увеличение средней продолжительности жизни граждан и укрепление их здоровья.

Основные направления развития системы здравоохранения в Абхазии:

соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;

совершенствование управления системой здравоохранения;

совершенствование системы медицинского страхования;

развитие информатизации здравоохранения;

обеспечение развития здравоохранения кадрами;

развитие международных отношений в сфере охраны здоровья граждан.

Для реализации этих направлений, по словам министра здравоохранения, требуются:

– разработка и принятие совершенно новой, с учетом существующих мировых стандартов программы развития здравоохранения на среднесрочную и долгосрочную перспективу с учетом проведения структурных преобразований органов управления здравоохранения с целью повышения их эффективности. При этом имеется в виду централизация системы здравоохранения с прямым подчинением районных и городских лечебных учреждений напрямую министерству здравоохранения. В настоящее время система здравоохранения в республике представляет собой советскую систему организации здравоохранения с горздравами и райздравами, далекую от современной модели.

Централизация позволит правильно распределить не только материальные, технические и кадровые ресурсы, но и быстро реализовывать принятые решения с наличием обратной связи.

– Создание и совершенствование нормативно-правовой базы развития здравоохранения.

– Совершенствование нормативных документов, регламентирующих профессиональную деятельность работников медицинских учреждений.

– Разработка стандартов с перечнем гарантированной медицинской помощи, предоставляемой гражданам за счет фонда обязательного медицинского страхования.

– Разработка и реализация целевого проекта по подготовке медицинских кадров высшего звена, а также повышение уровня профессионального образования работников разных сфер, в том числе и фармацевтической.

– Внедрение в медицинскую практику мотивационных механизмов, стимулирующих деятельность работников здравоохранения.

– Совершенствование системы непрерывного медицинского образования на всех уровнях.

– Создание условий для повышения материально-технической оснащенности лечебных учреждений с максимальным внедрением малоинвазивных методов лечения, а также повышение информатизации и цифровизации организации системы здравоохранения на всех уровнях с обеспечением безопасности хранения персональных данных.

– Развитие медицины невозможно без международного обмена накопленным опытом, научными достижениями и объединения усилий для достижения более высоких результатов.

«Минздрав Абхазии принимает во внимание важность взаимодействия с коллегами из разных стран и поэтому ценит высокий уровень доверительных взаимоотношений с Минздравом РФ», – отметил Бутба.

Министр напомнил, что Абхазия издавна славилась своим целебным климатом, бальнеологическими лечебницами и курортами, которые способствовали качественному отдыху, лечению и реабилитации людей.

«История наших курортов и бальнеологии ведется с 1903 года, когда по указу императора Николая II в Абхазии была создана первая климатическая станция. В советское время курортология Республики Абхазии активно развивалась. В 1938 году в Сухуме был торжественно открыт первый НИИ курортологии, который наряду с Всесоюзным институтом экспериментальной медицины и другими, впоследствии открывшимися научными институтами, создали прочную научную основу для развития советской курортологии и реабилитологии», – сказал Бутба.

Учитывая субтропический климат, отдых и реабилитация в Абхазии были актуальны и в межсезонье.

«Сегодня министерство здравоохранения Республики Абхазия видит острую необходимость в использовании климатического, бальнеологического потенциала в целях решения многих вопросов реабилитации», – подытожил министр.

Министр выразил надежду, что первый Абхазский медицинский форум с участием высоких гостей, известных ученых станет отправной точкой в решении намеченных задача.

На форуме Эдуарда Бутба наградили почетной медалью Ивана Павлова, выдающегося русского физиолога, лауреата Нобелевской премии за вклад в развитие медицины и здравоохранения. Медаль присвоена на основании решения президиума Российской академии естественных наук за вклад в развитие медицины и здравоохранения.

Медалью Ивана Павлова также награждены главврач Республиканской больницы Эрик Хатхва и заведующий отделением общей хирургии Республиканской больницы Маврик Чагава.



Об этом сообщает Апсныпресс.