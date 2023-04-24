В СУХУМЕ ПРОШЛО ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

Сухум. 24 апреля 2023. Абхазия-Информ. В РДЮСШ борьбы бокса и тяжелой атлетики состоялось Открытое Первенство города Сухум по тяжелой атлетике, посвященное 30-летию Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-93 гг. В соревнованиях приняли участие 43 спортсмена из городов Гагры, Гудауты и Сухума.