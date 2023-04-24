В СУХУМЕ ПРОШЛО ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ
Новости Понедельник, 24 апреля 2023 19:41
Сухум. 24 апреля 2023. Абхазия-Информ. В РДЮСШ борьбы бокса и тяжелой атлетики состоялось Открытое Первенство города Сухум по тяжелой атлетике, посвященное 30-летию Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-93 гг. В соревнованиях приняли участие 43 спортсмена из городов Гагры, Гудауты и Сухума.
Столицу представляли воспитанники секции тяжелой атлетики Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и Министерства образования.
Спортсмены показали хорошую подготовку и установили новые рекорды в «рывке», «толчке» и «сумме двоеборья».
Наивысшие результаты показали атлеты из Сухума, занявшие первые места: Допуа Леон (32 кг), Чижик Георгий (34 кг), Зарников Иван (42 кг), Акобян Ерванд (61 кг), Галстян Герасим (67 кг), Манукян Арсен (75 кг), Григорян Эдуард (84 кг), Акопян Михаил (95 кг).
Организаторы мероприятия МУ Администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта».
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