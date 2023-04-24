ОТКРЫТЫЙ АБХАЗСКИЙ ДЕТСКИЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ».

Впервые, за все годы, соревнований весь пьедестал победителей заняли девочки:

родолжаются традиционные Республиканские детские рейтинговые шахматные соревнования «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ». В первый день соревновались дети до 8 лет. Всего 70 детей.

1 место – Бганба Нила (Гагра)

2 место – Палавандзия Анна (Сухум)

3 место – Агрба Амира (Гудаута).

В воскресенье 23 апреля в шахматные баталии включились мальчики и девочки до 10 лет, из всех регионов Абхазии, свыше 70 человек.

В результате упорной борьбы места распределились среди мальчиков:

1. Топчян Армен (Гулрыпш);

2. Мирошниченко Георгий (Очамчира);

3. Георгиян Мартин (Гагра).

Среди девочек:

1. Джамавова Айгюль (Гагра);

2. Ладария Адриана (Гагра);

3. Сакания Сания (Сухум).

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

29 апреля в борьбу вступят юные шахматисты до 12 лет.