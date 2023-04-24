ОТКРЫТЫЙ АБХАЗСКИЙ ДЕТСКИЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ».
Сухум. 24 апреля 2023. Абхазия-Информ. Продолжаются традиционные Республиканские детские рейтинговые шахматные соревнования «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ». В первый день соревновались дети до 8 лет. Всего 70 детей.
Впервые, за все годы, соревнований весь пьедестал победителей заняли девочки:
1 место – Бганба Нила (Гагра)
2 место – Палавандзия Анна (Сухум)
3 место – Агрба Амира (Гудаута).
В воскресенье 23 апреля в шахматные баталии включились мальчики и девочки до 10 лет, из всех регионов Абхазии, свыше 70 человек.
В результате упорной борьбы места распределились среди мальчиков:
1. Топчян Армен (Гулрыпш);
2. Мирошниченко Георгий (Очамчира);
3. Георгиян Мартин (Гагра).
Среди девочек:
1. Джамавова Айгюль (Гагра);
2. Ладария Адриана (Гагра);
3. Сакания Сания (Сухум).
Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.
29 апреля в борьбу вступят юные шахматисты до 12 лет.
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