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Абхазия Информ

ОТКРЫТЫЙ АБХАЗСКИЙ ДЕТСКИЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ».

Новости Понедельник, 24 апреля 2023 19:48
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ОТКРЫТЫЙ АБХАЗСКИЙ ДЕТСКИЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ».

Сухум. 24 апреля 2023. Абхазия-Информ. Продолжаются традиционные Республиканские детские рейтинговые шахматные соревнования «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ». В первый день соревновались дети до 8 лет. Всего 70 детей.

Впервые, за все годы, соревнований весь пьедестал победителей заняли девочки:

1 место – Бганба Нила (Гагра)

2 место – Палавандзия Анна (Сухум)

3 место – Агрба Амира (Гудаута).

В воскресенье 23 апреля в шахматные баталии включились мальчики и девочки до 10 лет, из всех регионов Абхазии, свыше 70 человек.

В результате упорной борьбы места распределились среди мальчиков:

1. Топчян Армен (Гулрыпш);

2. Мирошниченко Георгий (Очамчира);

3. Георгиян Мартин (Гагра).

Среди девочек:

1. Джамавова Айгюль (Гагра);

2. Ладария Адриана (Гагра);

3. Сакания Сания (Сухум).

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

29 апреля в борьбу вступят юные шахматисты до 12 лет.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 24 апреля 2023 19:56

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