ЯРМАРКА ФЕРМЕРСКИХ СЫРОВ ПРОЙДЕТ 29 АПРЕЛЯ НА ПЛАТФОРМЕ «ГУМА»

Сухум. 24 апреля 2023. Абхазия-Информ. П роектный офис продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО ООН) анонсирует проведение ярмарки фермерских сыров, которая пройдет в субботу 29 апреля на территории платформы Гума в Сухуме.

Участники проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», реализуемого ФАО и ООН-Женщины, подготовят для реализации свои сыры из натуральных продуктов, изготовлению которых они обучились в ходе тренингов.

На ярмарке будут представлены следующие виды сыров: кашкавал, качотта, халлуми. Дополнительно у посетителей будет возможность приобрести и другие молочные продукты – сулугун, творог, мацони, а также абхазские вина, спаржу, яйца, аджьынджьуха и сухофрукты.

Все желающие смогут продегустировать местную продукцию и купить гастрономические подарки.

Начало ярмарки состоится в 11:00.