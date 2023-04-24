ЯРМАРКА ФЕРМЕРСКИХ СЫРОВ ПРОЙДЕТ 29 АПРЕЛЯ НА ПЛАТФОРМЕ «ГУМА»
Сухум. 24 апреля 2023. Абхазия-Информ. Проектный офис продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО ООН) анонсирует проведение ярмарки фермерских сыров, которая пройдет в субботу 29 апреля на территории платформы Гума в Сухуме.
Участники проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», реализуемого ФАО и ООН-Женщины, подготовят для реализации свои сыры из натуральных продуктов, изготовлению которых они обучились в ходе тренингов.
На ярмарке будут представлены следующие виды сыров: кашкавал, качотта, халлуми. Дополнительно у посетителей будет возможность приобрести и другие молочные продукты – сулугун, творог, мацони, а также абхазские вина, спаржу, яйца, аджьынджьуха и сухофрукты.
Все желающие смогут продегустировать местную продукцию и купить гастрономические подарки.
Начало ярмарки состоится в 11:00.
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