В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ ДВУХСОТЛЕТИЕ АЛЕКСАНДРА ОСТРОВСКОГО

Сухум. 25 апреля 2023. Абхазия-Информ. Двухсотлетие основоположника русского театра, писателя и драматурга Александра Николаевича Островского отметили в Абхазии специальным показом спектакля «Красавец мужчина» по комедийной пьесе Островского и выставкой уникальных фотографий спектаклей, поставленных по пьесам А.Н. Островского в театрах Абхазии в ХХ веке.

Мероприятия прошли в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера и были организованы при финансовой поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме».

Спектакль и выставку посетили посол России в Абхазии Михаил Шургалин, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, представители Погрануправления ФСБ РФ в Абхазии, Россотрудничества, Администрации города Сухум, абхазской интеллигенции, российские соотечественники, общественные деятели и другие.

Открывая мероприятие директор Дома Москвы в Сухуме Александр Бигвава отметил, что с творчеством Островского абхазская публика знакома ещё в середины XIX века.

«Стоит отметить, что с творчеством Островского абхазская публика знакома очень давно. Еще в середины XIX века в Сухуме ставились спектакли по его пьесам. Активно развивалось театральное искусство и в ХХ веке, и репертуар Островского был очень популярен как в Абхазском драматическом театре, так и в русском!

Подтверждением тому, является выставка, расположенная в фойе театра, где представлен уникальный фотоматериал советского и постсоветского периодов с постановками пьес Островского в наших театрах», – сказал он.

По словам Бигвава, несмотря на то, что активный период творчества автора проходил более 150 лет назад, проблемы и вопросы, затрагиваемые Островским актуальны и в наше время.

В Абхазии в разные периоды XIX-XXI веков ставились и пользовались успехом у публики такие спектакли как «Доходное место», «Не в свои сани не садись», «Бешеные деньги», «Гроза», «Бесприданница», «Без вины виноватые», «Поздняя любовь», «Последняя жертва», «На бойком месте», «Бедность не порок», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Доходное место», «На всякого мудреца довольно простоты» («Дневник авантюриста»), «Красавец мужчина» и другие.