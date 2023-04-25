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Абхазия Информ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Вторник, 25 апреля 2023 13:50
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 25 апреля 2023. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба принял  делегацию Ленинградской области во  главе с первым вице-губернатором Ленинградской области – руководителем  Администрации губернатора Ленинградской области и правительства Ленинградской области Игорем Петровым.

Приветствуя гостей Б.Гунба отметил заинтересованность абхазской стороны в налаживании активного взаимодействия  с субъектами, областями и регионами Российской Федерации,

«Важнейшим направлением нашей внешней политики является взаимодействие с Российской Федерацией. Это взаимодействие невозможно без сотрудничества  с субъектами России, в этой с вязи для нас очень важна работа, которая началась с Ленинградской областью. Она динамично развивается и, по некоторым показателям находится в лидирующих позициях», – сказал он.

Вице-президент также поблагодарил гостей за организацию  визита правительственной делегации Абхазии в Ленинградскую область в декабре 2022 года.

«Мы надеемся, что подобного рода взаимодействие будет развиваться, и  ваш визит придаст им импульс», – сказал он.

Бадра Гунба передал от лица президента Аслана Бжания приглашение посетить Абхазию губернатору Ленинградской области Александру Юрьевичу Дрозденко. 

Игорь Петров поблагодарил за радушный прием и приглашение, отметив, что Александр Юрьевич планирует посетить Абхазию примерно во второй половине мая с мотопробегом.  

Он подчеркнул наличие широкого круга вопросов  для сотрудничества между Абхазией и   Ленинградской  областью. 

«Мы сотрудничаем  со многими регионами и даже странами, но Абхазия – это особый случай. Я думаю, у всех россиян к Абхазии совершено особое отношение. У вас уникальная природа и благодатный край – это видно по ухоженным местам. Есть наметки где нам надо будет побывать и какие места посетить. Взаимодействие будет по линии сельского хозяйства», – сказал Игорь Петров.

Стороны обсудили различные аспекты сотрудничества.

На встрече с абхазской стороны  участвовали:  руководитель Администрации президента Джансух  Нанба, его  заместитель  Зураб Каджая, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

С российской стороны:  заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Олег Коновалов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 25 апреля 2023 13:56

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