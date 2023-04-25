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Абхазия Информ

СЕГОДНЯ НЕЛЛИ ЭШБА ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 95 ЛЕТ

Новости Вторник, 25 апреля 2023 13:56
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СЕГОДНЯ НЕЛЛИ ЭШБА ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 95 ЛЕТ

Сухум. 25 апреля 2023. Абхазия-Информ. Сегодня первому профессиональному театральному режиссеру, кавалеру ордена «Ахьдз-апша» II степени, Народной артистке Абхазии Нелли Эшба исполнилось бы 95 лет. 

В 1962 году Нелли  Эшба с отличием окончила режиссерский факультет Тбилисского театрального института им. Ш. Руставели. В этом же году она стала режиссером Абхазского драмтеатра, а вскоре его руководителем и главным режиссером. 

В 1971 году Нелли Эшба получила звание «Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР».

В 1975 году – уехала в Астрахань и в течение четырех сезонов была главным режиссером Астраханского драматического театра. Лучшие ее постановки тех лет «Снегурочка» А. Островского, «Безымянная звезда» М. Себастиану, «Энергичные люди» В. Шукшина, «Лесная песня» Л. Украинки. А «Дон Карлос» Ф. Шиллера в ее постановке стал легендой астраханской сцены. 

В 1986 году Эшба создала в Москве свой частный театр «Время» и в сентябре 1999 года сумела вывезти свою труппу на гастроли в Астрахань. Гастроли прошли с большим успехом.

В 1992 году Нелли Эшба, отказалась от звания «Заслуженного деятеля искусств  Грузинской ССР» в знак протеста , агрессии Грузии против Абхазии.

В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба она поставила ряд блестящих спектаклей, в числе которых «Старшая сестра» Александра Володина, «Песня о скале» Баграта Шинкуба, «Дон Карлос» Фридриха Шиллера, «Женская честь» Ивана Папаскири, «Не беспокойся, мама!» Нодара Думбадзе, «Снегурочка» Александра Островского и «Лесная песня» Леси Украинки.

В Русском драматическом театре в Абхазии Нелли Эшба поставила спектакли «Немая жена» А. Франса и «Смуглая леди сонетов» Б. Шоу.

В 2009 году Эшба поставила в Абхазском драматическом театре историческую пьесу Д. Чачхалиа «Али-Бей».

Имя Нелли Эшба вписано золотыми буквами в историю абхазской культуры.

Об этом сообщает пресс-служба Абхазского драмтеатра им. С. Чанба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 25 апреля 2023 14:19

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