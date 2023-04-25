ЗА I КВАРТАЛ ЗАДЕРЖАНО БОЛЕЕ 150 НАРУШИТЕЛЕЙ ГОСГРАНИЦЫ ПО Р. ИНГУР

Сухум. 25 апреля 2023. Абхазия-Информ. В I квартале 2023 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в РА задержано более 150 нарушителей пограничного законодательства Республики Абхазия.

В соответствии со ст. 190 КоАП РА «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»; ст. 1901 КоАП «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия»; ст. 1902 «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия» задержанные граждане привлечены к административной ответственности.

Возбуждено 3 уголовных дела по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.324 УК РА «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия».

Пресечено 4 попытки незаконного перемещения через абхазо-грузинскую государственную границу грузов различного назначения: изъято более 500 блоков табачной продукции на сумму порядка 180 000 рублей.

В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт СГБ Абхазии.