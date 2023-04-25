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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ГОСТЕЙ ПЕРВОГО АБХАЗСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА

Новости Среда, 26 апреля 2023 00:02
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ГОСТЕЙ ПЕРВОГО АБХАЗСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА

Сухум. 25 апреля 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб принял представителей российской делегации, принимавшей участие в Первом Абхазском медицинском форуме. Во встрече приняли участие вице-премьеры С. Пустовалов, В. Делба, министр здравоохранения Э. Бутба, посол Российской Федерации М. Шургалин.

Приветствуя гостей, премьер-министр выразил им благодарность за участие в форуме и всестороннюю его поддержку.

«Мы впервые проводим медицинский форум. Считаю это событие важным для нас и надеюсь, что профессиональное общение коллег в таком формате станет чрезвычайно полезной традицией», – подчеркнул Александр Анкваб.

Премьер-министр особо отметил, «что абхазская медицина при поддержке российских коллег и друзей постепенно реанимируется, на средства российской финансовой помощи восстановлен ряд важных медицинских учреждений, наши студенты – будущие медики обучаются в различных профильных вузах Российской Федерации. Кроме того, высококвалифицированную помощь получают абхазские пациенты в учреждениях здравоохранения России. Важно, что сейчас, через профессиональный форум специалистов наших стран, мы выходим на новый уровень сотрудничества».

Академики Российской академии наук Александр Караулов, Константин Лядов, Сергей Пузин, Юрий Рахманин, члены-корреспонденты Российской академии наук Анатолий Быков, Юрий Пиголкин, академик РАЕН Евгений Ачкасов, член-корреспондент РАЕН Владимир Николенко, профессор Валентин Шаробаро высказали свои предложения по повышению эффективности двустороннего взаимодействия медицинских сообществ России и Абхазии.

Выражая благодарность абхазской стороне за приглашение и высокую организацию мероприятия, академик Юрий Рахманин отметил актуальность форума. «Весьма важным считаю то обстоятельство, что Правительство Абхазии проявляет высокую заинтересованность в его проведении, в активизации профессиональных контактов и участвует в их развитии. У страны большой потенциал в организации медицинского туризма, возрождении санаторно-курортного комплекса, оказании реабилитационных услуг. Представляется полезным акцентировать внимание на этих направлениях», – сказал академик Рахманин.

Члены российской делегации выразили готовность к двустороннему взаимодействию в научном, законотворческом, кадровом и практическом форматах.

В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 26 апреля 2023 00:05

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