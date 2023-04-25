АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ГОСТЕЙ ПЕРВОГО АБХАЗСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА

Сухум. 25 апреля 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб принял представителей российской делегации, принимавшей участие в Первом Абхазском медицинском форуме. Во встрече приняли участие вице-премьеры С. Пустовалов, В. Делба, министр здравоохранения Э. Бутба, посол Российской Федерации М. Шургалин.