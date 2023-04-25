ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 2187 НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 25 апреля 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 2187 нарушений правил дорожного движения, из которых 100 за нарушение норм тонирования автостекол.