ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 2187 НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Новости Среда, 26 апреля 2023 00:06
Сухум. 25 апреля 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 2187 нарушений правил дорожного движения, из которых 100 за нарушение норм тонирования автостекол.
126 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.
Личный состав министерства внутренних дел нацелен на профилактику ДТП, снижение тяжести их последствий и активное участие в различных проводимых оперативно-профилактических мероприятиях.
Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии.
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