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Абхазия Информ

ПО ФАКТУ ПОХИЩЕНИЯ ДВОИХ ГРАЖДАН РФ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Новости Среда, 26 апреля 2023 00:09
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ПО ФАКТУ ПОХИЩЕНИЯ ДВОИХ ГРАЖДАН РФ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 25 апреля 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по факту похищения граждан Российской Федерации Шоклера Леонида Аркадьевича и Шейх Исмаила Иосифовича, а также вымогательства денежных средств в особо крупном размере, то есть по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б», «е», «ж» части 2 статьи 119 и пунктом «б» части 3 статьи 160 УК Республики Абхазия.

По данным органа расследования 14 апреля 2023 года примерно в 18:30 часов в городе Сухум с территории парковочной зоны, прилегающей к торговому комплексу «Сухум-маркет», расположенному по ул.Эшба, 166, против воли Шоклер Л.А., последнего усадили в автомашину марки «Lexus GX», откуда переместили в место его незаконного удержания в с. Ачадара Сухумского района, где в отношении него применили насилие, опасное для жизни.

В период до 18 апреля 2023 года Шоклер Л.А. неоднократно был перемещен в различные адреса его незаконного удержания, до момента получения от его матери денежного выкупа в размере 5 000 долларов США, после чего он был освобожден.

В последующем, 19 апреля 2023 года примерно в 14:30 часов с места временного проживания Шоклер Л.А. по адресу г. Сухум ул.4-я Подгорная, 143, было совершено похищение его друга Шейх Исмаила Иосифовича, которого путем обмана вывезли в домовладение в с. Окум Галского района, где в отношении последнего применили насилие, опасное для жизни, однако Шейх И.И. удалось самостоятельно освободиться из места его незаконного удержания и сообщить о произошедшем сотрудникам милиции.    

22 апреля 2023 года в порядке статей 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия по подозрению в совершении указанных преступлений задержаны Квеквескири Артур Вахтангович, Харчилава Адгур Отариевич, Харчилава Алиас Сосоевич, Алхорба Тимури Заурович и Авидзба Адгур Вианорович, и 24 апреля 2023 года в порядке статей 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса Республики задержан Ломия Алан Астамурович.

Сухумским городским судом 25 апреля 2023 года в отношении Квеквескири А.В., Харчилава А.О., Харчилава А.С., Алхорба Т.З. и Авидзба А.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 26 апреля 2023 00:13

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