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Абхазия Информ

ЕВГЕНИЙ АЧКАСОВ: АБХАЗИЯ ПРЕТЕНДУЕТ НА РОЛЬ ЛИДЕРА В КУРОРТНОЙ МЕДИЦИНЕ В РЕГИОНЕ

Новости Среда, 26 апреля 2023 00:16
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ЕВГЕНИЙ АЧКАСОВ: АБХАЗИЯ ПРЕТЕНДУЕТ НА РОЛЬ ЛИДЕРА В КУРОРТНОЙ МЕДИЦИНЕ В РЕГИОНЕ

Сухум. 25 апреля 2023. Абхазия-Информ. Академик РАЕН Евгений Ачкасов назвал доклады, представленные на форуме высоконаучными, фундаментальными и базовыми.

Он выделил стратегические выступления академика РАН Сергея Пузина «Медико-социальная экспертиза медико-социальная реабилитация инвалидов», члена-корреспондента РАН Анатолия Быкова «Современные возможности санаторно-курортного комплекса и перспективные направления развития» и академика РАН Константина Лядова «Реабилитация при раке молочной железы на разных этапах лечения».

«Это все очень важно и нужно, так как Абхазия претендует на роль лидера в курортной медицине в регионе», – сказал Ачкасов.

По словам академика, форум не состоялся бы, если бы не роль Ассоциации реабилитологов Абхазии.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 26 апреля 2023 00:19

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