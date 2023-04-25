ЕВГЕНИЙ АЧКАСОВ: АБХАЗИЯ ПРЕТЕНДУЕТ НА РОЛЬ ЛИДЕРА В КУРОРТНОЙ МЕДИЦИНЕ В РЕГИОНЕ

Сухум. 25 апреля 2023. Абхазия-Информ. Академик РАЕН Евгений Ачкасов назвал доклады, представленные на форуме высоконаучными, фундаментальными и базовыми. Он выделил стратегические выступления академика РАН Сергея Пузина «Медико-социальная экспертиза медико-социальная реабилитация инвалидов», члена-корреспондента РАН Анатолия Быкова «Современные возможности санаторно-курортного комплекса и перспективные направления развития» и академика РАН Константина Лядова «Реабилитация при раке молочной железы на разных этапах лечения».