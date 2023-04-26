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Абхазия Информ

27 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Среда, 26 апреля 2023 14:16
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27 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 26 апреля 2023. Абхазия-Информ. 27 апреля в 11:00 состоится заседание Кабинета Министров Республики Абхазия. 

В повестке дня вопросы:

Об итоговом отчете о реализации межведомственной целевой программы на 2022 год «Развитие демографии», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2021 года №170 (с изменениями от 31 августа 2022 года №102 и от 28 октября 2022 года №122);

Итоговый отчет о выполнении программных мероприятий государственной целевой программы «Жилище-2022», утвержденной Указом Президента Республики Абхазия от 17 ноября 2021 года №308;

Об утверждении персонального состава межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по государственной целевой программе «Жилище 2023-2025»;

О единовременной социальной выплате семье Торгашова Д. А.;

О мерах социальной поддержки семье Лагвилава А. Г.;

О единовременной социальной выплате семье Липартия Б. В.;

Об установлении государственных квот на 2023 год, в пределах которых осуществляется хранение и ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ;

Отчет о реализации Распоряжения Кабинета Министров Республики Абхазия №68 от 31 мая 2022 г.;

Об утверждении тематического плана государственного заказа на издание художественной и иной литературы в 2022 году Республиканским государственным учреждением «Абхазское государственное издательство»;

Об утверждении тематического плана государственного заказа на издание художественной и иной литературы в 2023 году Республиканским государственным учреждением «Абхазское государственное издательство»;

Об утверждении ведомственной среднесрочной целевой программы «Разграничение морских пространств в рамках Абхазо-Российской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы»;

Об утверждении ведомственной среднесрочной целевой программы «Разработка и внедрение системы определения общего допустимого улова (ОДУ) для основных промысловых рыб в абхазской акватории Черного моря»;

Об утверждении Плана мероприятий по развитию государственного языка на 2023 год, реализуемых Государственным управлением Республики Абхазия по государственной языковой политике;

Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного управления Республики Абхазия по государственной языковой политике и размера ассигнований на его содержание на 2023 год Об утверждении Технического задания на разработку программного модуля «Оценка кадастровой стоимости объектов недвижимости» автоматизированной информационной системы кадастра недвижимости Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 26 апреля 2023 14:21

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