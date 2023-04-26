ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ»
Сухум. 26 апреля 2023. Абхазия-Информ. С 24 по 27 апреля 2023 года в Абхазия находятся председатель Правления Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» Алексей Левин и президент Благотворительного Фонда св. муч. Вонифатия, член Правления Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» Наталья Мезенцева.
Всероссийская общественная организация героев, Кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая Доблесть России» более 18 лет награждает граждан, не жалевших сил, энергии таланта ради процветания Родины.
За особые заслуги в труде награды вручены секретарю Совета безопасности Сергею Шамба, первому вице-премьеру, министру сельского хозяйства Беслану Джопуа, министру Юстиции Анри Барциц и министру культуры Дауру Кове, а также председателю Союза журналистов Руслану Хашиг.
Об этом сообщает сайт правительства.
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