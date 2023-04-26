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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ

Новости Среда, 26 апреля 2023 14:31
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В АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ

Сухум. 26 апреля 2023. Абхазия-Информ. На основании Законов Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» от 6 мая 2014 года, № 3498-с-V, «Об обороне», от 4 января 2006 года, № 1224-с-XIV и Указа Президента Республики Абхазия от  22 марта 2023 года, № 101 «О призыве на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» в Абхазии начался весенний призыв в армию.

В первый день призыва представители военных комиссариатов, призывники и их родители приняли участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы.

В мероприятиях, связанных с призывной компанией принимают участие главы администраций городов и районов Республики Абхазия, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки.

Министерством обороны Республики Абхазия осуществляется общее руководство и контроль за проведением мероприятий, связанных с призывом на действительную военную службу граждан Республики Абхазия.

Весенний призыв на действительную военную службу заканчивается 30 июня 2023 года.

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